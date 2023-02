Ryota Aomi: il producer della serie Dragon Quest abbandona Square Enix

Il produttore della serie Dragon Quest Ryota Aomi abbandona Square Enix per dedicarsi ad un nuovo progetto in un’altra azienda. Prima di essere assunto ufficialmente da Square Enix nel 2013, Aomi ha lavorato presso Genius Sonority, dove era un pianificatore di Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors. Prima di chiudere il suo messaggio, Aomi ha espresso un sentito ringraziamento al creatore della serie Dragon Quest Yuji Horii, al character designer Akira Toriyama e al defunto compositore Koichi Sugiyama. Di seguito la dichiarazione di Ryota Aomi:

Io, [Ryota] Aomi, ho lasciato Square Enix. Chiedo scusa a tutti per questo annuncio improvviso. Lavoro in Square Enix da 13 anni e ho lavorato a Dragon Quest per 16 anni, incluso il periodo di sviluppo del mio ultimo lavoro. [Lavorare su] Dragon Quest era un mio sogno fin dalle elementari. Ogni giorno era davvero un’altra storia. Ora ho iniziato una ‘nuova avventura ‘ presso la prossima azienda. Vorrei dirvi tutto su dove mi trovo e cosa sto facendo, quindi per favore aspetta ancora un po’.

Dragon Quest, conosciuto come Dragon Warrior negli Stati Uniti, è un videogioco di ruolo pubblicato nel 1986 da Square Enix per Nintendo Entertainment System, e in seguito convertito su numerose altre piattaforme. Si tratta del primo capitolo dell’omonima serie. Il gioco è stato sviluppato dalla Chunsoft, che in seguito realizzerà altri quattro episodi della serie, con la collaborazione del fumettista Akira Toriyama (autore di Dragon Ball) per la grafica e del compositore Kōichi Sugiyama per la colonna sonora. L’ideatore Yūji Horii ha dichiarato di essersi ispirato, per la creazione di Dragon Quest, a videogiochi occidentali come Wizardry e Ultima. Dragon Quest ha avuto una grandissima influenza sul genere dei videogiochi di ruolo su console: ne è considerato il capostipite e ha introdotto molte convenzioni meccaniche, divenute col tempo tratti tipici del genere.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.