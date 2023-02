Hogwarts Legacy: disponibile l’artbook “L’arte e il making of di Hogwarts Legacy”

Proprio oggi 10 febbraio sarà disponibile Hogwarts Legacy, l’ultima opera sviluppata dai ragazzi di Avalanche Software e pubblicata da Warner Bros Games, il gioco di ruolo ambientato nel mondo magico di Harry Potter. Da oggi sarà anche disponiblie l’artbook edito da Panini L’arte e il making of di Hogwarts Legacy.

Chi avrà amato il gioco non potrà lasciarsi sfuggire l’occasione di immergersi nelle varie fasi che hanno portato alla realizzazione dell’attesissimo gioco. Il volume da non perdere è L’arte e il making of di Hogwarts Legacy, artbook edito da Panini Comics e disponibile in fumetteria, libreria e su panini.it in contemporanea con l’uscita del videogame. Ci saranno oltre 250 pagine da vedere e leggere in questo splendido artbook che porterà tutti i lettori dietro le quinte del gioco, grazie alle interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, schede descrittive e curiosità sui professori e il personale della scuola, rendering e illustrazioni che catapulteranno gli appassionati nella creazione di un’esperienza di gioco unica.

