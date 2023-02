GTA Online festeggia San Valentino con ricompense triple e la muscle car Classique Broadway

Rockstar Games annuncia il nuovo evento dedicato a San Valentino e alle coppie innammorate in GTA Online. Durante l’evento i giocatori possono provare una Classique Broadway (muscle car) e viaggiare a ritroso nel tempo, quando i design futuristici sapevano di speranzosa utopia anziché di una tetra condanna apocalittica. La Classique Broadway è disponibile per l’acquisto presso Southern San Andreas Super Autos. Portate 50 clienti a destinazione con gli incarichi da tassista per sbloccare la livrea Downtown Cab Co. per la Classique Broadway e ricreare la sensazione di lusso dei bei tempi andati, con tanto di voluttuose spire di fumo di sigaretta senza filtro. Per maggiori informazioni sull’evento, visitate il sito ufficiale qui. Di seguito le novità dell’evento:

Questa settimana a Los Santos si respira un’atmosfera romantica, mista a smog e fumo di pistola. Festeggia San Valentino effettuando l’accesso a GTA Online durante la settimana per ricevere il Blazer San Valentino e il Ciondolo cuore spezzato , elementi essenziali per qualsiasi completo in vista di una romantica serata. Acquista la nuova Classique Broadway entro il 15 febbraio per ricevere anche la livrea Los Santos Lovers prima del 24 febbraio.

e il , elementi essenziali per qualsiasi completo in vista di una romantica serata. Acquista la nuova Classique Broadway entro il 15 febbraio per ricevere anche la livrea prima del 24 febbraio. Non c’è nulla di più romantico che combattere insieme al proprio partner per restare l’ultima coppia ancora in vita in Finché morte non vi separi . Questa settimana resta vicino al tuo partner per ricevere salute bonus ed elimina le altre coppie invidiose per ottenere ricompense triple .

. Questa settimana resta vicino al tuo partner per ricevere salute bonus ed elimina le altre coppie invidiose per ottenere . Le relazioni si basano sull’intimità, come quella che si viene a creare nelle sparatorie a distanza ravvicinata all’esterno della chiesa di Paleto Bay. Sparate o tacete per sempre in Matrimonio di fuoco , che fino al 15 febbraio offre GTA$ e RP tripli .

, che fino al 15 febbraio offre . Tornate con la mente ai bei tempi andati dei proiettili sparsi indiscriminatamente intorno al bersaglio con la mitragliatrice Gusenberg, acquistabile questa settimana da Ammu-Nation o dal Furgone delle armi.

GTA Online è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.