Atomic Heart: Ray Tracing assente su console, disponibili i requisiti di sistema per PC

Atomic Heart sarà rilasciato nelle prossime settimane, il 21 febbraio per la precisione, e siamo riusciti ad avere una grande panoramica del titolo grazie al gameplay pubblicato recentemente. Nel frattempo il founder di Mundfish ha rilasciato importanti novità sul fronte tecnico del titolo.

Intervistato da Wccftech il founder di Mundfish e direttore del gioco, Robert Bagratuni, ha confermato che su PS5 e Xbox Series X/S il titolo non supportà il ray tracing al lancio. Non sappiamo però se sarà aggiunto con update futuri. Bagratuni ha anche affermato che il titolo avrà un solo preset grafico sulle console di questa generazione, girando ad una risoluzione dinamica in 4K e 60FPS ed alcune sezioni di gioco ad una risoluzione nativa in 4K. Mentre la versione Xbox Series S girerà a 1080p e 60 FPS. Per quanto riguarda la old gen, PS4 e Xbox One, non ha fornito ulteriori dettagli ma precedentemente ha detto che sarà molto ben ottimizzato.

Infine ecco i requisiti di sistema per PC:

Minimo (30 fps, 1080p, impostazioni basse):

• CPU: Intel Core i5 2500 o AMD Ryzen 3 1200

• RAM: 8GB (12GB raccomandati)

• GPU: GeForce GTX 960 o AMD Radeon R9 380

• Storage: 90GB HDD

Minimo (60 fps, 1080p, impostazioni basse):

• CPU: Intel Core i5 6500 o AMD Ryzen 3 1200

• RAM: 8GB (12GB raccomandati)

• GPU: GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

• Storage: 90GB HDD

Medio (60 fps, 1080p, impostazioni medie):

• CPU: Intel Core i5 6600K o AMD Ryzen 5 1400

• RAM: 16GB

• GPU: GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5600 XT

• Storage: 90GB SSD

Alto (60fps, 1080p, impostazioni alte):

• CPU: Intel Core i5 7600K o AMD Ryzen 5 1600

• RAM: 16GB

• GPU: GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX 5700 XT

• Storage: 90GB SSD

Ultra (60fps, 1080p, impostazioni ultra):

• CPU: Intel Core i7 7700K o AMD Ryzen 5 2600X

• RAM: 16GB

• GPU: GeForce RTX 2070X o AMD Radeon RX 6700 XT

• Storage: 90GB SSD

Ultra 4K (60fps, 4K, impostazioni ultra):

• CPU: Intel Core i7 8700K or AMD Ryzen 5 3600X

• RAM: 16GB

• GPU: GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800 XT

• Storage: 90GB SSD

Su PC sembrerebbe che il gioco girerà bene anche su macchine molto datate ma con grandi compromessi grafici. Ovviamente sono solo dei requisiti di sistema e bisognerà valutare personalmente come il gioco girerà sui nostri sistemi e se sarà davvero ben ottimizzato.

Atomic Heart sarà disponibile dal 21 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC ed al day-one su Game Pass.