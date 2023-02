Hearthstone: la patch 2.54 sarà disponibile il 14 febbraio

Come vi abbiamo già anticipato, la nuova patch di Hearthstone, versione 2.54, sarà disponibile dal 14 febbraio. Il nuovo aggiornamento include il Mini-set da 38 carte de L’Avanzata del Re dei Lich: Ritorno a Naxxramas, che include potenti servitori Leggendari, sette nuovi servitori di due tipi e una carta Luogo per la classe del Cavaliere della Morte. In più, le battaglie raggiungeranno un livello mitico nell’ultimo aggiornamento per Mercenari. Di seguito una panoramica delle novità in arrivo:

In Hearthstone potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile.

This next fight will not be easy. We hear Naxxramas has RETURNED… and it's very fun.

🪄 38 brand new cards

🪄 New Location and Colossal minion

🪄 New Dual-Type minions and more! https://t.co/K2SZcNPuy3 pic.twitter.com/r8bhSUagKY

— Hearthstone (@PlayHearthstone) February 9, 2023