Star Wars Jedi Survivors: disponibili nuovi artwork e dettagli sui nemici

Star Wars Jedi Survivors torna a far parlare di sé grazie alla pubblicazioni di nuovi artwork dedicati ai nemici. Il design director Jason de Heras e la production director Kasumi Shishido hanno mostrato a IGN una manciata di nuovi schizzi e dettagli sui nemici che affronteremo nel corso gioco.

Ci saranno molti droidi da combattere, dai più deboli chiamati B1 ai più forti, visti nella trilogia prequel, Droideka. Gli sviluppatori sostengono che i droidi offrono al team maggiore libertà in termini di azioni da compiere ed i tipi di armi da utilizzare. I Droidi B1 sono molto deboli e possono essere uccisi da un solo fendente ma saranno sempre in gruppo. I Droidi B2 sono i picchiatori nella famiglia dei robot e sono molto più difficili da abbattere e possono rappresentare una minaccia per il giocatore. Mentre i Droidi BX sono molto più agili e metteranno alla prova le abilità del giocatore grazie alla sua capacità di saltare attorno al campo di battaglia. I Droideka possono utilizzare lo scudo a bolla, rotolare e richiudere lo scudo durante i suoi attacchi corpo a corpo. C’è da aspettarsi un pattern di attacchi e manovre difensive simile a quanto visto nei film.

I potenti IG-100 Magna Guard sono nemici temibili ed ispirati alla serie Clone Wars. Sono dei guerrieri corpo a corpo molto abili ed in grado di dare grossi problemi persino ad uno Jedi. Gli Shield Trooper sono dei nemici armati di un grosso scudo e bisognerà utilizzare la Forza per strattonare il loro scudo in modo da renderli vulnerabili. Il Droide Sentinella DT nasce dall’esigenza di creare un “bruto” nella famiglia degli androidi e saranno disponibili ben tre differenti versioni di questo nemico, uno armato di un bastone e missili, il secondo sfrutterà un imponente martello e l’ultimo utilizzerà il più consueto blaster. Il KX Security Droid Enforcer, già apparso in Fallen Order, questa variante sarà dotata di un manganello stordente a differenza della versione del prequel.

Qui sotto trovate gli artwork pubblicati e vi lasciamo al recente gameplay di 9 minuti. Star Wars Jedi Survivors sarà disponibile a partire dal 28 aprile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.