Nintendo Switch è la console perfetta per San Valentino

San Valentino significa tradizionalmente fiori e cioccolatini, ma nell’era digitale questa festività sta diventando sempre più un sinonimo di svago. Con Nintendo Switch, la console ideale per videogiocare in coppia, il divertimento è assicurato e alla portata di tutti, anche a distanza. Sia che si scelga Nintendo Switch o Nintendo Switch modello OLED, celebrare l’amore non è mai stato così semplice con le tre innovative modalità di utilizzo che permettono di avviare una partita sulla propria TV di casa o ovunque all’aperto e in viaggio, per sessioni di gioco senza interruzioni in compagnia del proprio giocatore due.

Le nuove avventure open world di Pokémon, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, superano ogni confine non solo nel gioco, consentendo di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo pieno di sorprese e avventure, ma anche nelle relazioni, accorciando le distanze e offrendo un angolo di paradiso dove trascorrere un appuntamento magico in compagnia di centinaia di mostriciattoli tascabili. Volare su un’isola deserta restando comodamente seduti sul divano è possibile grazie ad Animal Crossing: New Horizons, il simulatore di vita che permette di staccare dal tran-tran della vita di tutti i giorni per vivere un appuntamento romantico sulle spiagge della propria isola virtuale in compagnia della propria metà, personalizzando per l’occasione il nido d’amore con i contenuti esclusivi dedicati alla festività di San Valentino. A San Valentino, Nintendo Switch ha una soluzione per tutto: con Super Smash Bros. Ultimate, infatti, sarà possibile risolvere virtualmente e in qualsiasi momento tutte le rese dei conti amorose in compagnia dei propri personaggi preferiti. Non sarà più necessario lasciare nulla in sospeso, perché in amore, si sa, vince chi resta per ultimo sul ring.

