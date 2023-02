ROCCAT: La nuova Magma Mini 60%

ROCCAT, il pluripremiato brand di periferiche per PC del produttore di cuffie e accessori da gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), ha annunciato che la sua nuova tastiera da gaming Magma Mini 60% è ora disponibile. Magma Mini nel suo formato più compatto del 60%, offre il meglio fra prestazioni e durata combinate con la tecnologia proprietaria di interruttori a membrana. La piastra superiore di Magma Mini è completamente illuminata con cinque zone programmabili che mostrano la straordinaria illuminazione AIMO RGB di ROCCAT. Magma Mini è stata inoltre progettata pensando alla massima durata ed è classificata IP33 contro acqua e polvere. La tastiera Magma Mini è ora disponibile anche presso retailer selezionati per soli € 49,99.

Il popolare sito web di recensioni tecnologiche TechRadar ha pubblicato la sua recensione della nuova Magma Mini di ROCCAT e gli ha assegnato un punteggio di 4,5/5, definendola, “Un’ottima tastiera da gioco a un prezzo ancora migliore.” Il sito di gaming MP1st definisce Magma Mini, “Liquid Fire” e osserva: “Con un formato più compatto del 60%, c’è ben poco da competere con esso quando si tratta di funzionalità, come la piastra superiore RGB personalizzabile, i tasti silenziosi e Funzionalità Easy-Shift[+]™, che manca a molte altre mini-tastiere

La tastiera da gaming Magma Mini 60% ha una piastra superiore traslucida con 10 retroilluminazione a LED e cinque zone RGB programmabili. L’illuminazione AIMO di ROCCAT consente ai giocatori di vivere un’esperienza vivida e coinvolgente con 16,8 milioni di opzioni di colore RGB e si sincronizza con altri prodotti ROCCAT abilitati AIMO per creare una straordinaria gaming station per PC.

Magma Mini ha tasti a membrana reattivi con un punto di attivazione rapido e intermedio. La tecnologia EasyShift[+] di ROCCAT fornisce funzionalità chiave estese e la tecnologia anti-ghosting permette ai giocatori di premere fino a 20 tasti contemporaneamente nel pieno della battaglia, e tutti si registreranno come previsto. Inoltre, il cavo di alimentazione di Magma Mini si collega sul lato sinistro della tastiera, rendendolo perfetto per i giocatori che giocano con la tastiera inclinata, lasciando più spazio per movimenti più ampi del mouse.

