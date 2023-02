Wo Long Fallen Dynasty: svelati i requisiti PC

Koei Tecmo ha rilasciato diverse nuove informazioni su Wo Long: Fallen Dynasty, compresi i requisiti per PC. I requisiti minimi e consigliati includono Windows 10/11 a 64 bit e 60 GB di spazio disponibile per l’installazione.

I requisiti minimi includono un Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G o superiore con 8 GB di RAM. Per la GPU si consiglia una Nvidia GeForce GTX 1650 (4 GB) o AMD Radeon RX 570 (4 GB) o superiore. Quando si imposta la grafica su “Prestazioni migliori”, è sufficiente una risoluzione di 720p e 30 fotogrammi al secondo.

I requisiti consigliati includono un Core i7-8700, un Ryzen 3600 XT o superiore con 16 GB di RAM e una GeForce RTX 2060 (6 GB), Radeon RX 5700 XT (8 GB) o superiore. Scegliendo le impostazioni grafiche standard, si ottiene un gameplay a 1080p/60 FPS.

Team Ninja fa notare che una GeForce RTX 3080 (12 GB) è necessaria per far girare il gioco a 2160p/60 FPS con la grafica impostata su Standard. Naturalmente, si tratta di “test interni” e i risultati possono variare a seconda del sistema in uso.

Wo Long: Fallen Dynasty uscirà il 3 marzo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, e al day one anche su Game Pass. Una demo gratuita arriverà su tutte le piattaforme il 24 febbraio, e i progressi saranno trasferiti al gioco principale.

Qui sotto potete vedere lo screen con i requisiti PC di Wo Long: Fallen Dynasty.