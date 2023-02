Android: la nuova funzione di “clonazione delle app”

Android 14 Preview 1 è uscito ieri e, sebbene Google stia facendo del suo meglio per nascondere le funzioni interessanti per i consumatori di questa versione anticipata (o perché non sono finite, o per una grande rivelazione all’I/O), questo non sta impedendo a Internet di trovare funzioni interessanti. ‘App Cloning’ è una nuova funzione apparentemente nascosta nella build Preview 1 e Mishaal Rahman, scrivendo per XDA, è riuscito ad attivarla.

La funzione sfrutta il sistema multiutente di Android per avere due copie della stessa app ma con dati diversi, consentendo di accedere a ciascuna con account diversi. Alcune app supportano gli account multipli e altre no, ma questa funzione permetterebbe di supportare tutti gli account multipli. Ogni app potrebbe gestire gli account multipli allo stesso modo, con un’icona per l’account numero uno e una seconda icona per l’account numero due. Sotto il cofano, l’intera funzione assomiglia molto ad Android for Work, ma senza il complicato processo di configurazione del profilo di lavoro e con la possibilità di scegliere le app da duplicare.

Potreste aver visto questa funzione in alcune skin Android e applicazioni di terze parti, quindi sta entrando in Android vero e proprio come parte del normale processo di upstreaming. Come ha spiegato Dan Sandler, responsabile dell’interfaccia utente di sistema di Android, al Google I/O, il ciclo di funzionalità del team System UI è spesso “vediamo un paradigma in natura, lo prendiamo, impariamo a conoscerlo, lo rendiamo più sicuro, e poi lo contribuiamo al framework perché tutti possano usarlo in Android”.

Ci sono molte caratteristiche di questa funzione che non sono ancora state completate. Non c’è un modo chiaro per creare un’app clonata, se non quello di trovare la schermata delle impostazioni giusta. Una volta fatto ciò, il launcher di Android non è in grado di distinguere tra le app clonate e quelle originali: le icone avranno lo stesso nome e le stesse icone. Android for Work offre alle icone di lavoro duplicate un piccolo badge a forma di valigetta, ma qui non c’è nulla di simile.

