CPU: il 2022 è stato l’anno peggiore per le vendite

Il settore tecnologico sta attraversando un periodo di crisi. Questo lo sapevamo già, visto che Intel sta perdendo denaro e Google, Dell e altri stanno perdendo, beh, persone. Ma secondo Mercury Research, quando si tratta del mercato delle CPU, le cose non vanno solo male, ma sono probabilmente le “peggiori nella storia del mercato dei PC sia in termini di unità che di fatturato”.

Nel suo ultimo rapporto di mercato, Mercury afferma che le vendite di unità di PC nel 2022, esclusi i sistemi con chip ARM, sono state pari a 374 milioni, con un calo del 21% rispetto all’anno precedente. Si tratta della peggiore performance nei 30 anni in cui Mercury Research ha monitorato i volumi di vendita dei PC.

Mercury afferma che le vendite di Intel nel settore desktop sono calate in modo particolarmente precipitoso alla fine del 2022, portando AMD a recuperare quote di mercato, il che è una sorpresa se si considera che la serie Ryzen 7000 non è stata un grande successo.

Nel complesso, Mercury ritiene che AMD abbia guadagnato 2,8 punti di quota di mercato, comprese le CPU per server e i chip IoT, nel quarto trimestre del 2022, raggiungendo il 31,3%. Per l’intero anno, AMD ha raggiunto una quota di mercato del 29,6%. Intel è ancora il pesce più grosso, quindi. Ma AMD non è più un pesce piccolo al confronto.

