Atomic Heart: il nuovo cartoon mostra il potere elettrico

Mundfish ha pubblicato il quarto corto animato di Atomic Heart (con lo stile dei cartoni del passato che rimanda vibes alla Fallout), che mostra le abilità del guanto che avrà il protagonista del gioco. Questa volta il bambino con berretto e sciarpa rossa vede l’arrogante signore con abiti eleganti intento ad entrare non legalmente dentro un capannone, ma dovrà fare i conti con il potere elettrico. Anche perché oltre alle scariche sui nemici, l’abilità servirà a risolvere puzzle.

Lasciandovi al tweet qui sotto con il cartone, vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC il 21 febbraio: verrà lanciato anche su Game Pass dal day one.

Watts up? We have a shocking video for you!

This cartoon will teach you how shock everyone with your new skill!

Nobody'll be able to resist-or no matter watt and feel how much the electricity hertz ⚡

Plus, shocker helps you with solving puzzles and affect mechanical opponents. pic.twitter.com/UJ4D0bszoC

