Apex Legends: trailer del pass battaglia Baraonda

Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer del Pass Battaglia per la prossima stagione di Apex Legends, Baraonda. I giocatori potranno vestire i panni di Crypto con il suo “Tecnocrate” al livello 25 e piombare al livello 50 con l'”Armonizzatore di battiti cardiaci” di Valchiria. Il Leggendario G7 Scout “Frequenza Frenetica” porta il calore e i giocatori possono sbloccare skin epiche per Bloodhound, Mirage e Loba. Completando il Pass Battaglia di Baraonda si sbloccano le skin Reattive del Mastiff “Headliner” e “Afterparty”, oltre a sbloccare nuovi pack musicali, schermate di caricamento, emote, cornici per banner e charms.

Ulteriori dettagli su Apex Legends: Baraonda saranno annunciati presto prima del lancio ufficiale dell’aggiornamento il 14 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam. Per ulteriori notizie su Apex Legends, potete le pagine ufficiali di Twitter, Instagram, YouTube del gioco o visitare il sito ufficiale per gli ultimi aggiornamenti.

Qui sotto potete vedere il trailer del battle pass Baraonda, mentre a questo link potete leggere i dettagli della patch note sul sito ufficiale. Infine, vi rimandiamo anche alla news relativa alla modalità deathmatch, che arriverà all’interno del battle royale sempre durante la prossima season.