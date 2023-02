Wanted Dead: il nuovo trailer fa una panoramica del mondo di gioco

110 Industries ha pubblicato un nuovo filmato di Wanted Dead, mostrando i retroscena, le personalità, le emozioni e le relazioni che contribuiscono alla personalità dell’action-adventure. Il video è presentato dall’attrice Stephanie Joosten nel ruolo di Vivienne Niemantsverdriet, che in Wanted: Dead compare come armaiola maestra, ma che ha avuto una vita precedente in cui era chef di fama e campionessa olimpica.

Come scritto nella descrizione sulla pagina Steam, “Wanted: Dead è un nuovo sparatutto ibrido dai creatori di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Il gioco segue una settimana di vita dell’Unità Zombie, una squadra d’élite della polizia di Hong Kong in missione per scoprire un’importante cospirazione aziendale. Vesti i panni del tenente Hannah Stone, una poliziotta hardboiled di Hong Kong, e affronta mercenari, membri di bande e contractor militari privati in una spettacolare avventura cyberpunk.”

Qui sotto vi lasciamo al nuovo video, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal dal 14 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.