Wild Hearts: prossimo story trailer il 13 febbraio

Dopo il filmato in computer grafica di pochi giorni fa, Koei Tecmo è pronta ha pubblicare un nuovo filmato di Wild Hearts, titolo in cui si va a caccia di mostri. Il titolo EA Originals si mostrerà infatti con un nuovo story trailer incentrato sul villaggio Minato il 13 febbraio alle ore 8:58 di mattina.

Oltretutto, gli sviluppatori hanno svelato l’orario preciso di sblocco nelle diverse piattaforme:

PC: 16 febbraio ore 16:00

Xbox Series X/S e PlayStation 5: mezzanotte del 17 febbraio (quindi nella notte tra 16 e 17)

In WILD HEARTS, i giocatori viaggiano attraverso Azuma come lupi solitari o come cacciatori in branco, con un massimo di due amici, grazie alle funzioni co-op e crossplay del gioco su tutte le piattaforme. I giocatori possono espandere i loro piani di battaglia e intraprendere missioni speciali durante la caccia in branco, unirsi ad altri cacciatori nel mondo o affrontare Kemono da soli. Il gioco sarà caratterizzato da voci fuori campo in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

WILD HEARTS verrà lanciato nei negozi al dettaglio e in digitale il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S al prezzo di 79,99 euro e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro. Qui il link al sito ufficiale del gioco.