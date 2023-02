Il Game Boy risorge e torna su Switch, si proprio la famiglia di portatili più amati di sempre è finalmente sbarcata sulla Virtual Console dell’ammiraglia Nintendo, con una formula che prevede il semplice abbonamento al servizio online e, in alcuni casi, l’acquisizione di un pacchetto aggiuntivo per poter usufruire di determinati emulatori. L’annuncio è stato sicuramente il più gradito dagli appassionati di Retrogaming tra quelli che sono stati svelati durante l’ultima edizione del Nintendo Direct. Se durante la sua trasmissione eravate impegnati, magari guardando l’appassionante Maratona Visitors in corso su Warner TV, o il più tradizionale Festival di Sanremo sulla RAI, non preoccupatevi, poiché sul nostro canale Twitch trovate l’evento integrale e commentato dalla nostra redazione.

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offre la casa di Kyoto nel debutto, fra l’altro molto atteso, dei portatili marchiati Game Boy su Nintendo Switch. Ricordiamo, per altro, che l’aggiunta della famiglia Game Boy al catalogo si completa praticamente tutta l’offerta retrò targata Nintendo, sono infatti già presenti sul catalogo del servizio Virtual Console (che ormai non viene più chiamato ufficialmente così) anche NES, SNES e Nintendo 64, con una notevole selezioni di grandi classici che si espande periodicamente. A questi va aggiunto anche il Mega Drive, ex concorrente storico, ormai adottato, che richiede però, come per N64, l’acquisto del Pacchetto Aggiuntivo all’abbonamento base. Lo stesso per cui sono stati rilasciati i percorsi extra di Mario Kart 8, per capirci. Il Game Boy risorge e torna su Switch, dunque, ed ecco nel dettaglio la prima trance disponibile. Nove titoli (più tre varianti) per GB e GBC e sei per GBA. A questi si aggiungeranno nel tempo nuovi titoli.

Titoli di lancio Game Boy e Game Boy Color (abbonamento Online base)

Alone in The Dark: The New Nightmare (ROM U.S.A.) -GB Color- Alone in The Dark: The New Nightmare (ROM Europa) -GB Color- Game & Watch Gallery 3 -GB Color- Gargoyle’s Quest -GB Classic- Kirby’s Dream Land -GB Classic- The Legend of Zelda Link’s Awekening (ROM U.S.A.) -GB Color- The Legend of Zelda Link’s Awekening (ROM Francese) -GB Color- The Legend of Zelda Link’s Awekening (ROM Tedesca) -GB Color- Metroid II: Return of Samus -GB Classic- Super Mario Land 2 Six Golden Coins -GB Classic- TETRIS -GB Classic- Wario Land 3 -GB Color-

Titoli di lancio Game Boy Advance (abbonamento Pacchetto Aggiuntivo)