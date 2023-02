404 GAME RE:SET mostrato il titolo mobile di SEGA e Yoko Taro

Dopo il reveal di qualche giorno fa, 404 GAME RE:SET si mostra con un filmato durante un showcase a lui dedicato.

SEGA, in collaborazione con il direttore creativo Yoko Taro, ha infatti mostrato 404 GAME RE:SET, titolo per iOS e Android. Il design dei personaggi è di Yuugen. Sarà lanciato nel 2023 in Giappone. La pre-registrazione è già disponibile su App Store e Google Play.

Questa la descrizione del gioco, proprio attraverso gli store:

Questo è un mondo di SEGA, di SEGA, per SEGA

Dall’infrastruttura all’intrattenimento, Sega regna sovrana in ogni campo.

Un giorno, un giocatore che vive in un mondo del genere incontra la misteriosa esistenza “X”.

“Il mondo in cui vivi non è giusto.”

I giocatori che sanno che questo mondo è stato distorto da Sega si lanceranno in battaglia con Sega per ripristinare il mondo originale.

Un gioco capolavoro che rimane nella storia diventa una bellissima ragazza come “cast”

Fuori corsa (1986)

Postbruciatore (1987)

Combattente virtuale (1993)

Poliziotto virtuale (1994)

Un raduno dei principali creatori di giochi e illustratori del mondo

Una storia creata da Yoko Taro, un creatore di giochi che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo, ribattezzando un gioco capolavoro, e un bellissimo personaggio femminile creato dal famoso illustratore Yugen creano una visione del mondo unica di “404 GAME RE: SET”.

Qui sotto potete vedere lo showcase che mostra il gioco.