EA Sports sarebbe vicina a firmare un accordo da 500 milioni di sterline con la Premier League

EA Sports sarebbe vicina a firmare un accordo commerciale con la Premier League, che potrebbe valere quasi 500 milioni di sterline.

Questo è quello che riferisce il canale britannico Sky News, e di come tutti 20 club della Premier League siano stati messi al corrente dell’accordo, che avrebbe una durata di sei anni e un valore di “circa 488 milioni di sterline”, secondo persone vicine all’affare.

Per Sky, “Un dirigente del club ha dichiarato che l’accordo frutterebbe più di 80 milioni di sterline all’anno e consisterebbe nel fatto che EA rimarrebbe come partner principale del campionato e manterrebbe la licenza esclusiva per i giochi elettronici”

L’attuale accordo della Premier League con EA vede l’editore sponsorizzare diverse parti del gioco, tra cui il logo EA Sports che compare sulle maglie degli arbitri.

L’integrazione della Premier League con la modalità più importante di FIFA, Ultimate Team, prevede che i premi per i giocatori della Premier League appaiano come oggetti speciali nella modalità.

L’accordo potrebbe essere simile a quello che la società ha siglato con il campionato di calcio spagnolo, La Liga, lo scorso anno.

L’accordo di EA con La Liga comprende i diritti di denominazione del titolo per tutte le competizioni de LaLiga, “un rebrand completo de LaLiga con EA SPORTS, compresi tutti i loghi, la grafica, i caratteri e altri elementi visivi”, oltre a “nuove integrazioni nel gioco, highlights per la trasmissione e impegni congiunti a sostegno delle iniziative di base”.

Ricordiamo che EA ribattezzerà i suoi giochi di calcio sotto il nome di EA Sports FC entro la fine dell’anno, ponendo fine a un rapporto quasi trentennale con l’ente calcistico FIFA.

L’azienda insiste sul fatto che, nonostante la perdita del marchio FIFA, i suoi giochi non cambieranno molto. Grazie a oltre 300 accordi di licenza, “le stesse fantastiche esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti” saranno inclusi in EA Sports FC, come dichiarato l’anno scorso.