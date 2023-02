Apex Legends festeggia 4 anni con Baraonda

Electronic Arts e Respawn Entertainment celebrano il 4° anniversario di Apex Legends con l’aggiornamento di maggior impatto dal lancio che tocca praticamente ogni aspetto del gioco: Baraonda. Respawn ha rilasciato aggiornamenti radicali e cambiamenti massicci all’esperienza di gioco, introducendo un’esperienza ampliata per i nuovi giocatori, rivedendo il modo in cui tutte le Leggende giocano con il nuovo sistema di classi e introducendo per la prima volta la modalità più richiesta, Team Deathmatch. Con milioni di giocatori in tutto il mondo che entrano nella mischia ogni stagione, Respawn ha continuato a iterare, innovare ed evolvere l’esperienza di Apex Legends sin dal lancio. Lo studio ha introdotto 15 e più nuove Leggende uniche e diverse, ha aggiunto quattro nuove mappe dinamiche, ha rilasciato una serie di nuove armi, ha continuato a sperimentare nuove modalità sia a tempo limitato che permanenti e molto altro ancora.

Ha dichiarato Steven Ferreira, Game Director di Apex Legends:

“La filosofia di Respawn su Apex Legends è sempre stata quella di offrire un’azione FPS competitiva emozionante e che sia semplicemente fantastica per i giocatori. Il quarto anniversario e il lancio di Baraonda rappresentano un capitolo emozionante di Apex Legends, che inaugura una nuova era con cambiamenti radicali nella meta per la community che gioca da anni e offre ai nuovi giocatori il miglior ingresso nei giochi Apex. A nome del team di Respawn, vogliamo ringraziare i giocatori di Apex Legends in tutto il mondo per essersi uniti a noi in questo straordinario viaggio, e ci auguriamo di vivere ancora molti anni insieme nell’arena”.

Nell’ambito di Baraonda, il 16° aggiornamento principale del gioco in quattro anni, Apex Legends rimodellerà il suo sistema di classi Leggenda, dividendo il roster di 23 Leggende in nuovi ruoli, tra cui Assalto, Ricognizione, Combattente, Controllo e Supporto, ognuno con i propri vantaggi speciali per rendere ogni classe più incisiva in una partita. L’esperienza per i nuovi giocatori attraverso il sistema di partite di orientamento offrirà a chi è nuovo agli Apex Games la possibilità di imparare le meccaniche di base attraverso partite con bot e altri nuovi giocatori. Per la prima volta in assoluto, l’iconica modalità multigiocatore Team Deathmatch fa il suo ingresso nella competizione con nuovi colpi di scena che si possono incontrare solo in Apex Legends. Nelle prossime settimane, la nuova funzione Mixtape offrirà ai giocatori una playlist permanente di modalità, tra cui Team Deathmatch, Controllo e Corsa alle Armi, offrendo ai fan ancora più modi di competere e di sperimentare la giocabilità e il movimento tipici di Apex Legends che hanno conquistato il mondo. Inoltre, saranno introdotti il Nemesis, un nuovo fucile d’assalto a energia, e una serie di aggiornamenti e modifiche al bilanciamento delle Leggende.

Apex Legends continua a espandere e far crescere la sua esperienza di intrattenimento competitivo in tutto il mondo. L’Apex Legends Global Series (ALGS), giunta alla sua terza edizione, offre ai concorrenti di tutto il mondo la possibilità di vincere una parte del montepremi di 5 milioni di dollari che culminerà nel campionato ALGS nel corso dell’anno. All’inizio di questo mese, l’iconica squadra di esports TSM ha vinto gli ALGS Year 3 Split 1 Playoffs di fronte a una folla da tutto esaurito alla Copper Box Arena di Londra, con un picco di spettatori di oltre 500.000 persone, arrivando a un campo di 40 squadre Apex Legends provenienti da tutto il mondo. L’ALGS prevede anche un percorso chiaro verso la Pro League attraverso gli eventi del Circuito Challenger, che offrono a squadre aggiuntive l’opportunità di mostrare le proprie abilità e di competere contro squadre della Pro League per avere la possibilità di passare alla divisione superiore.

Apex Legends e il prossimo aggiornamento principale del gioco, Baraonda sono ora disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.