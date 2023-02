Pokémon Day: ecco il trailer della campagna Pokemon Insieme

Pokémon Rosso e Pokémon Verde, furono lanciati in Giappone e introdussero i giocatori al concetto di combattimento (il “battling”) e di scambio di Pokémon collegando i loro dispositivi Gameboy. Da allora, ogni 27 febbraio gli Allenatori di tutto il mondo si ritrovano per celebrare il loro amore per il marchio meglio conosciuto come il Pokémon Day. Il 27 febbraio 1996, i primi videogiochi dei Pokémon,, furono lanciati in Giappone e introdusserocollegando. Da allora, ogni 27 febbraio gli Allenatori di tutto il mondo si ritrovano per celebrare il loro amore per

The Pokémon Company International celebra l'originale e solido spirito di connettività iniziato con i primi giochi, invitando gli Allenatori a "Pokémon Insieme" per tutto il 2023. Per dare il via alla campagna, The Pokémon Company International invita gli Allenatori a Festeggiare Pokémon Insieme in occasione del Pokémon Day. I fan di tutto il mondo sono invitati a pubblicare sui social foto e video che mostrino il loro amore per il franchise, condividendo i loro ricordi preferiti. I post taggati con #PokemonInsieme avranno la possibilità di essere aggregati in un mosaico nello stile dell'iconica Poké Ball che sarà svelato il giorno del Pokémon Day. I canali social media ufficiali di @PokemonIT ospiteranno anche i contenuti relativi alla compagna. Per vedere il mosaico di Poké Ball, i fan possono visitare l'hub online lanciato su Pokemon.it/Insieme. Di seguito la dichiarazione di Andy Hartpence, Senior Director del marketing del brand di The Pokémon Company International:

Fin dall’inizio, Pokémon ha avuto la capacità unica di unire fisicamente e virtualmente le persone. Nel corso del 2023 vogliamo celebrare questo aspetto del marchio e desideriamo invitare la sua straordinaria comunità di fan a provare i molti modi in cui possono mettersi in contatto gli uni con gli altri e vivere il “Pokémon Insieme” tramite il franchise. Diamo il benvenuto agli Allenatori per giocare, scoprire, guardare, collezionare, scambiare e, iniziando da questo Pokémon Day, festeggiare tutti insieme i

