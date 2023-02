Pokémon Scarlatto e Violetto: è stata rilasciata una nuova patch

Nel mondo di gioco di Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati rimossi, tramite un aggiornamento, dei personaggi e dei mostriciattoli tascabili per eliminare alcune anomalie.

Proprio oggi, 27 febbraio, subito dopo che The Pokémon Company International aveva indetto un Pokémon Presents (qui il nostro recap dell’evento), in occasione del Pokémon Day , è stata lanciata la patch 1.2.0, che risolve le problematiche presenti all’interno di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Con questa patch sono approdati anche due nuovi Pokémon leggendari paradox. Vi invitiamo a cliccare su questo link per maggiori informazioni.

Sul sito web di Nintendo gli sviluppatori hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

Abbiamo risolto un problema che rendeva il gioco incline alla chiusura forzata in determinati luoghi. Come risultato di questa correzione, potrebbero esserci meno Pokemon e persone visualizzate in determinate città o in natura