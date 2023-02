Stalker: annunciato il gioco da tavolo, dai creatori di Nemesis

Awaken Realms, team dietro Nemesis, ISS Vanguard e il gioco da tavolo di This War of Mine, ha annunciato Stalker: The Board Game, rivisitazione su tavolo dell’FPS di GSC Game World, di cui i fan sono in attesa dell’uscita quest’anno del nuovo episodio. Il gioco sarà di tipo cooperativo per 1-4 giocatori.

L’annuncio è stato fatto oggi 28 febbraio durante una presentazione in streaming online, insieme ad altri titoli, come la nuova espansione di Nemesis: Retalation e il fantasy per 1-2 giocatori Dragon Eclipse. Non è stata indicata una data di uscita, ma una campagna crowdfunding sarà lanciata su Gamefound entro la fine di giugno. Seguendo ora la campagna, si possono salvare 9 dollari dalla spesa finale e avere il Monster Hunter Character Pack gratis.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La serie di videogiochi STALKER racconta la storia di fazioni armate fittizie che si insediano nell’area circostante la centrale nucleare di Chornobyl, nell’Ucraina settentrionale, che si è fusa nel 1986. La serie, iniziata con l’uscita di STALKER: Shadow of Chernobyl nel 2007, è considerata il precursore del moderno genere degli sparatutto in prima persona a mondo aperto. I sequel includono STALKER: Clear Sky e STALKER: Call of Pripyat. Un reboot moderno, intitolato STALKER 2: Heart of Chornobyl, è stato annunciato nel 2018 ed è previsto per il 2023.

GSC Game World, il creatore del franchise, aiuterà Awaken Realms a co-produrre il gioco da tavolo. Il gioco di strategia cooperativa per 1-4 giocatori è descritto come un’esperienza di “zone-crawling”, una rivisitazione del popolare genere dungeon crawling, che comprende titoli come Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault e Descent: Legends of the Dark.

Caratteristiche del gioco dal comunicato stampa:

Ogni storia consisterà in 2-4 scenari da giocare e i giocatori dovranno aspettarsi di spendere circa 2 ore per ogni scenario. Gli scenari comprenderanno missioni stealth in cui ci si muoverà silenziosamente tra nemici ignari mentre si esplorano nuove località, scontri a fuoco tattici, missioni di recupero, caccia agli artefatti, navigazione attraverso anomalie pericolose, lotta contro i mutanti e molto altro ancora! Ogni Stalker sarà un personaggio unico, in grado di potenziare il proprio equipaggiamento e le proprie abilità tra i diversi scenari, quindi ci sarà qualcosa di speciale per tutti!

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.