Lies of P: gli sviluppatori promettono nuovi dettagli in arrivo domani

Tramite un post su Twitter, gli sviluppatori di Lies of P promettono nuove informazioni in arrivo domani, 17 marzo alle 15:00. Segnatevi dunque la data sul calendario e speriamo che finalmente venga annunciata la data d’uscita del titolo, dato che siamo solo a conoscenza del periodo di lancio nel mese di agosto.

Dopo vari gameplay che sono stati pubblicati dal team di sviluppo, l’annuncio di una versione fisica del titolo in collaborazione con NEOWIZ per pubblicare la versione fisica di Lies of P nei mercati occidentali nel corso di quest’anno, all’appello manca solo una data d’uscita ufficiale che speriamo sarà resa nota nella giornata di domani. Nel frattempo vi lasciamo ad una breve descrizione del titolo:

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Vi ricordiamo che Lies of P sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC ed al day one su Game Pass nell’agosto 2023.