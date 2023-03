Peppa Pig Avventure Intorno al Mondo: disponibile a partire da oggi

Peppa Pig è l’idolo di tutti i bambini della nuova generazione e non arresta la sua corsa verso il successo lanciandosi, a partire da oggi, nel meraviglioso mondo videoludico. Il titolo è frutto di una collaborazione tra Outright Games e Hasbro ed è ispirato ad alcuni episodi della popolare serie tv( leggi la nostra recensione a questo indirizzo).

Il gioco consentirà ai fan di volare, guidare e navigare in alcuni dei luoghi più famosi al mondo, tra cui New York, Hollywood Boulevard, la Torre Eiffel a Parigi, Buckingham Palace a Londra e molti altri. Esplora il mondo con stile grazie a un’ampia gamma di completi e accessori, e porta a termine una maggiore varietà di missioni e mini-giochi, vivendo nel frattempo nuove ed emozionanti esperienze. Durante i propri viaggi, i fan potranno incontrare alcuni nuovi personaggi, oltre ai celebri protagonisti della serie.Ma il divertimento non è solo nel viaggio! Sarà anche possibile diventare dei veri arredatori d’interni e creare una casa unica nel quartiere di Peppa decorandola con i souvenir dei propri viaggi. Oltre a costruire una casa, i giocatori potranno dare libero sfogo alla propria creatività e coinvolgere nella storia amici e familiari. Infatti, potranno scegliere tra molti abiti e accessori e persino far assomigliare amici e familiari ai propri personaggi preferiti!

Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo è ovviamente pensato per i più piccoli i quali non si troveranno in difficoltà con le dinamiche di gioco; sono stati infatti inseriti degli ” aiuti” che renderanno il gioco agevole e facilmente assimilabile tra cui un tutorial guidato fin dall’inizio, una narrazione e un menu semplificati e intuitivi, nonché meccaniche immediate che richiedono gli stessi pulsanti del controller, così che i bambini possano apprenderle subito. Insomma, davvero tantissimo divertimento attende i giocatori più piccoli. Il gioco è disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5 (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC; restiamo sintonizzati in attesa di feedback sulla riuscita in versione videoludica di questo iconico personaggio.