Sifu ha venduto oltre 2 milioni di copie

Kepler Interactive, che ha pubblicato Sifu di Sloclap e Scorn di Ebb Software, ha annunciato un fatturato superiore a 50 milioni di dollari nel suo primo anno di attività. Mentre i titoli precedentemente citati sono stati “lanciati con enorme successo”, Sifu ha stabilito una nuova pietra miliare per le vendite, superando i due milioni di copie vendute in tutto il mondo prima della sua uscita su Xbox e Steam il 28 marzo.

Kepler ha annunciato alcune nuove collaborazioni per il 2023 e oltre, tra cui un investimento in The Gentlebros, lo studio di Singapore che ha realizzato Cat Quest. L’editore collaborerà con lo studio per le uscite future, fornendo “una preziosa esperienza nel settore dei giochi per dispositivi mobili”. È stata inoltre annunciata una partnership editoriale globale con Sandfall, con sede a Montpellier, il cui primo gioco sarà una “epica avventura narrativa per giocatore singolo”.

Oltre al lancio su Xbox One, Xbox Series X/S e PC via Steam, Sifu riceverà anche un nuovo aggiornamento sostanziale dei contenuti: Arenas. Questo aggiornamento aggiunge cinque nuove modalità, nove ambientazioni e 45 sfide per un totale di 10 ore di gioco aggiuntive.