Marvel’s Midnight Suns: trailer per il lancio del DLC con Morbius

Da oggi 21 marzo è disponibile The Hunger il nuovo DLC di Marvel’s Midnight Suns che porta Morbius come personaggio giocabile. Per l’occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer cinematografico, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del nuovo personaggio, dall’aggiornamento della pagina Steam del gioco:

Morbius si intrufola nell’Abbazia come un nuovissimo personaggio giocabile in Marvel’s Midnight Suns! Disponibile come terza delle quattro versioni del Season Pass, Morbius include 11 nuove abilità degli eroi, l’aggiornamento del laboratorio, nuove skin degli eroi e abiti dell’abbazia e tante nuove entusiasmanti sinergie di squadra da scoprire.

Sconfiggere la sete di sangue di Morbius nelle sue nuove missioni della storia non sarà facile: l’epidemia di vampiri iniziata con Deadpool e Venom era solo l’inizio. Ora Hydra sta infondendo DNA di non morti nelle sue truppe più toste per creare uno squadrone di supersoldati trasformati. Morbius sperava di decodificare i loro tratti per creare un siero che gli avrebbe permesso di resistere alla luce solare, ma nelle mani sbagliate, la sua ricerca avrebbe potuto rendere inarrestabile tutta la specie dei vampiri.

Ma Morbius porta all’Abbazia molto di più della folle scienza e della sete di sangue. Conosci il genio caduto in disgrazia, scopri il suo passato burrascoso con Blade e Ghost Rider e bonus passivi netti che renderanno Morbius più forte che mai.

Unisciti a Morbius, sconfiggi la crescente minaccia dei vampiri e affronta un’Idra sovralimentata in The Hunger, la terza uscita del Season Pass di Midnight Suns della Marvel.

Qui sotto potete vedere il trailer, ricordandovi che Marvel’s Midnight Suns, strategico sviluppato da Firaxis Games e pubblicato da 2K è disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.