Fabledom uscirà presto in Early Access

L’editore Dear Villagers e lo sviluppatore Grenaa Games hanno recentemente annunciato che Fabledom uscirà in Early Access il 13 aprile su Steam. I giocatori hanno comunque la possibilità già adesso di provarlo, perché sulla piattaforma di Valve Corporation è attualmente disponibile la sua demo.

Il titolo in accesso anticipato ci rimarrà probabilmente per un anno e sarà incompleto, perché permetterà agli utenti di sperimentarne solamente la prima metà. Eccovi una panoramica di Fabledom, tramite Steam, e in calce potete trovare il trailer dello stesso:

INFORMAZIONI SUL GIOCO

Sua Maestà, le diamo il benvenuto! Una terra sconfinata attende solo di essere colonizzata.

Fabledom è un city builder accessibile e intuitivo. Per costruire il tuo regno non ti occorreranno né pianificazioni tediose né calcoli elaborati.

In un bizzarro mondo in cui le fiabe diventano realtà, avrai l’opportunità di assistere alla crescita del tuo villaggio, seguire le vite degli abitanti e gestire le relazioni con i regni vicini.

Features

Raccogli risorse e dai forma al tuo insediamento

Trova la terra promessa, insediati e prospera! Avrai bisogno di ogni risorsa a disposizione per espanderti e progredire. Dai vita a una città degna dei tuoi futuri cittadini!

Storie di scambi, faide e alleanze

Sviluppa la tua economia e scambia risorse rare per crescere ed evolverti. Fabledom propone numerosi metodi di interazione con gli altri regni. Sarà il modo in cui ti servirai della diplomazia a definire i tuoi progressi.

Insedia un Re o una Regina

Le storie d’amore saranno cruciali nel determinare il tuo modo di giocare e divertirti. Il focus di Fabledom sull’amore e il candore forniscono delle meccaniche innovative nel genere dei city builder.

Fonda un esercito ed eleggi un eroe per proteggerti e conquistare

Scegli il tuo campione, nomina i difensori della città e proteggi il regno dalle insidiose minacce.

Un mondo fiabesco all’insegna della dolcezza e del relax

Goditi un mondo incantato popolato da giganti, streghe, porcellini volanti e con innumerevoli segreti da scoprire. Esplora ogni anfratto di questo magico mondo!

Fabledom trae ispirazione da fantastici giochi del calibro di: