Final Fantasy XVI: il team di sviluppo saluta il pubblico italiano

Square Enix ha portato oggi una gradita sorpresa per il pubblico italiano che sta aspettando l’uscita dell’atteso Final Fantasy XVI, in arrivo su PlayStation 5 il 22 giugno 2023 in tutto il mondo. Naoki Yoshida (Producer), Hiroshi Takai (Director) e Ryota Suzuki (Combat Director) hanno registrato uno speciale video saluto dedicato esclusivamente a tutti i fan italiani della serie, in cui rimarcano l’inclusione, per la prima volta nella serie, del doppiaggio italiano in questo nuovo capitolo del franchise.

Potete vedere il video saluto di Naoki Yoshida, Hiroshi Takai e Ryota Suzuki qui sotto.

Qui una breve descrizione del gioco:

FINAL FANTASY XVI narra una nuova storia dark fantasy nell’universo di FINAL FANTASY, questa volta ambientata nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di Primo Scudo di Rosaria e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.