Nobunaga’s Ambition Awakening: svelato con data d’uscita quest’estate

Per celebrare il 40° anniversario della serie NOBUNAGA’S AMBITION, KOEI TECMO America ha presentato oggi Nobunaga’s Ambition Awakening, il 16° capitolo della serie di simulazioni storiche di Kou Shibusawa. Inizialmente lanciata nel 1983, la serie NOBUNAGA’S AMBITION ha complessivamente venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo, diventando rapidamente una delle preferite tra gli strateghi militari virtuali di tutto il mondo. NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam, e sarà disponibile digitalmente dal 20 luglio 2023.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening, i giocatori sperimenteranno la vita di un daimyō, un potente leader giapponese, nei tempi difficili del Periodo degli Stati Combattenti, nel Giappone del XVI secolo. In qualità di capo del proprio clan, i giocatori dovranno prendere le migliori decisioni in aree chiave che vanno dall’economia, alla diplomazia e alla potenza militare nella speranza di unificare il paese. Per fare ciò, saranno supportati da servitori, ufficiali di intelligenza artificiale che pensano e agiscono secondo il proprio giudizio. I servitori forniranno contributi ai giocatori per aiutarli a pianificare la loro strategia di battaglia.

Per maggiori informazioni su gioco, potete visitare il sito ufficiale a questo link, mentre qui sotto potete vedere il reveal trailer.