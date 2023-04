The Murder of Sonic The Hedgehog Recensione: assassinio sul Mirage Express

The Murder of Sonic The Hedgehog è un interessante regalo fatto da SEGA ai tantissimi milioni di fan di Sonic in tutto il mondo, un gioco che, anticipiamolo subito vista la data di uscita, non è affatto un pesce d’aprile videoludico tra i tanti, come si diceva inizialmente, anzi. Il gioco è una vera e propria lettera d’amore verso i titoli narrativi vecchio stile, capace anche di girare sull’indimenticabile Windows XP e che, per una volta, vi farà dimenticare la corsa agli armamenti a base di Geforce potentissime, o 3DFX, per restare nel passato, computer della NASA e decine di Giga per far girare il gioco. L’impensabile è successo, e pare che Sonic sia stato assassinato sul treno Mirage Express, ed ora tocca ai suoi amici fare luce sul mistero, con Amy Rose in testa.

Sonic, un eroe azzurro adatto ad ogni genere

Un titolo squisitamente retrò, come dicevamo, che presenta requisiti bassissimi, ottimi anche per PC arcaici di venti anni fa, vecchi e fieri di esserlo. Sistema operativo Windows XP, una CPU da 2.0 GHz, soli 2 GB di RAM e Scheda video dotata di OpenGL 2.0 o DirectX 9.0c, nulla rispetto alle specifiche gaming attuali, dobbiamo ammetterlo. In soli 500 MB di spazio SEGA è riuscita a confezionare infatti un piccolo gioiellino videoludico, capace di fare breccia nel cuore dei fan del porcospino più famoso del globo. Quasi un ulteriore omaggio postumo per il trentennale di Sonic, che si è celebrato due anni fa, come abbiamo detto in questa pagina. Nei tanti anni di carriera Sonic è stato protagonista di innumerevoli esperimenti, spin-off, giochi di corse, RPG, Party Games, titoli non prettamente platform e molto altro, come ci ricorda ad esempio Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine del 1993, dove il rubicondo Eggman è protagonista di una versione custom del leggendario Puyo Puyo. Non sono da meno l’indimenticabile Sonic 3D Blast, che, nonostante il nome altisonante, su Mega Drive offriva un mondo isometrico esplorabile, realizzato con amore da Traveller’s Tales, nel 1996, il di poco successivo Sonic R, un gioco di corse rigorosamente a piedi, uscito ai tempi su Sega Saturn, nel 1997, il party game Sonic Shuffle, esclusiva DreamCast del 2000, Sonic Golf C-Mode Cup, un titolo golfistico del 2002 per cellulari nipponici o il bizzarro Sonic e gli Anelli Segreti, platform-adventure ibrido di tipo narrativo e basato sui controlli alternativi di Nintendo Wii, diretto da Yojiro Ogawa e datato 2007, geniale, ma purtroppo poco compreso dal grande pubblico. Sonic ha affrontato pure il genere RPG, con Sonic Chronicles: La Fratellanza Oscura, un granitico gioco di ruolo realizzato nel 2009 dal veterano BioWare per Nintendo DS. Capirete quindi che l’uscita improvvisa di una sorta di visual-novel ispirata al celebre romanzo Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie non stupisca più di tanto i fan maggiormente esperti della poliedrica saga, si, perché da Sonic ci si può aspettare qualunque cosa, dalla partecipazione alle Olimpiadi assieme al suo rivale storico Mario, fino ai film in Live Action, che generano persino eventi nei parchi a tema, come potete leggere in questa pagina. Davvero un personaggio poliedrico ed adatto a tutte le stagioni.

“The Murder of Sonic The Hedgehog è una nuova direzione audace per il futuro di Sonic” (SEGA Corporation)

The Murder of Sonic The Hedgehog: è giunta l’ora di investigare!

La trama del titolo è parecchio intrigante, e vede un misterioso omicidio che ha per protagonista Sonic in persona! Tutto parte da una semplice cena con delitto, un passatempo innocente previsto tra le attività di una festa organizzata da Amy Rose per il suo compleanno, che si tiene a bordo del treno Mirage Express. La vittima designata per il gioco è Sonic, ma la finzione, a quanto pare, si è trasformata in realtà. Davvero Sonic è morto? Chi c’è dietro il misterioso omicidio? Non vedremo mai più un titolo di Sonic sul mercato e tornerà protagonista Alex Kidd? E se fosse stato proprio lui ad uccidere Sonic? Una pletora di enigmi uno più assurdo dell’altro, spalmati in una visual-novel dal sapore dark, a cui non mancano momenti umoristici. Una vera sorpresa da parte del Sonic Team. Ma, fermi tutti, sembra che in realtà ci sia un mistero anche dietro allo sviluppo del titolo, poiché il gruppo che si occupa solitamente del franchise pare non essere assolutamente a conoscenza della sua uscita!

L’avventura parte dalla Carrozza Ristorante (Dining Car) e si dipana tra interrogatori, a risposte multiple, di tutto il cast storico della saga, tra cui Tails, Knuckles e Shadow, oltre che Blue Blur, con tanto di sfiziosi vestiti a tema, oltre ad alcuni personaggi inediti creati apposta per il titolo, come il nuovo assunto sul treno, la cui assegnazione del nome spetta al giocatore, o il Capotreno, che ricorda molto un mix tra quello di Assassinio sull’Orient Express, romanzo che ha ispirato la visual-novel, ed il Controllore di Galaxy Express 999. Tra l’altro l’impiegato del Mirage Express viene coinvolto nel suo primo omicidio a bordo ad un passo dalla agognata pensione dopo trentadue anni di onorato servizio, cosa che pare una citazione proprio dell’anniversario di Sonic. Graficamente il gioco è davvero delizioso, e presenta ambientazioni e personaggi completamente disegnati a mano, proprio come si faceva una volta. Dimenticatevi, per un giorno, le meraviglie di Unreal Engine, quindi, e lasciatevi rapire dall’Arte disegnata degli illustratori della Grande S. Un titolo anomalo della serie Sonic The Hedgehog, che però riesce a conquistare fin dalle prime battute. Il genere delle visual-novel è tra i più amati in terra nipponica, ma anche in Occidente ha una buona quantità di fan irriducibili. Il tema investigativo, tendente in alcuni momenti anche al thriller cinematografico, con decisi colpi di scena durante lo svolgimento della trama, è decisamente azzeccato, e rende il gioco molto intrigante.

La longevità del bizzarro The Murder of Sonic The Hedgehog non è altissima, come lecito aspettarsi per una produzione “free” e quasi indie come questa, ma nelle quasi tre ore di gioco che offre riesce a tenere incollato il giocatore allo schermo senza un attimo di noia. Non mancano nemmeno i mini giochi, come ad esempio il divertente Dream Gear, che cita l’indimenticabile console portatile degli anni novanta Sega Game Gear. La localizzazione del titolo è solamente in lingua inglese, ma la semplicità dei dialoghi testuali lo rende fruibile anche da chi conosce l’idioma di Albione solo a livello sopravvivenza. Un vero Giallo classico di quelli che si trovavano in librerie ed edicole negli anni ottanta, ma stavolta in versione digitale e con protagonisti i personaggi Sega, che riesce a stupire per la realizzazione tecnica e l’intrigante trama. Se dopo aver giocato e finito il remake di Sonic Colours, di cui abbiamo parlato in questa pagina, e anche il capitolo più recente della saga, Sonic Frontiers, che abbiamo recensito qui, avete ancora voglia di titoli dedicato all’eroico riccio celeste, non potete assolutamente perdere The Murder of Sonic The Hedgehog, che oltretutto trovate disponibile in forma assolutamente gratuita sul portale Steam al seguente LINK. mettete quindi il vostro cappello da investigatore, accendete la pipa col vostro tabacco preferito, e preparatevi ad indagare sul misterioso omicidio.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Primo Aprile, tempo di pesci videoludici. Tra i tanti scherzi del settore ecco però che uno di questi si trasforma in realtà, e la visual-novel dalle tinte dark investigative a tema Sonic prende vita sul serio, trasformandosi in un titolo gratuito sul portale Steam. SEGA ama i suoi fan, decisamente, e l’arrivo di The Murder of Sonic The Hedgehog è davvero un gradito ritorno della sua mascotte storica, perlomeno prima che Alex Kidd andasse in pensione dopo una lunga carriera. Dotato di requisiti minimi particolarmente bassi, e giocabile persino sui vetusti PC dotati di Windows XP, il titolo risulta divertente, ben strutturato ed appassionante. Da non perdere.