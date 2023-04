Total Tank Generals Recensione: le tre colonne della Seconda Guerra Mondiale

Total Tank Generals ci riporta indietro di quasi ottanta anni per farci rivivere, ancora una volta, la più sanguinosa guerra combattuta, per ora, dal genere umano, la Seconda Guerra Mondiale. In particolare il titolo sviluppato dal team polacco Noobz From Poland, nasce sulla scia del successo dell’acclamato Total Tank Simulator, e si presenta come un titolo strategico dal sapore classico, quasi retrò, che farà piacere agli appassionati del genere, a patto però, che non siano troppo esperti dello stesso. La difficoltà settata verso il basso, infatti, lo rende si interessante, ma molto più adatto ai neofiti che si stanno avvicinando da poco al genere. Andiamo a scoprire insieme il gioco.

Patton, Rommel e Zhukov, le tre grandi menti del Secondo Conflitto Globale

“Abbiamo imparato più cose sulla Seconda Guerra Mondiale dai videogiochi che dai libri di scuola”, ripetono sempre nelle conversazioni gli appassionati di titoli strategici a tema bellico. Il setting del conflitto, infatti, lo ricordiamo, è quello più usato in assoluto nel settore, ed anche da diversi altri generi videoludici. La famiglia dei cosiddetti WW2 Games è sterminata, e conta oltre un migliaio di produzioni dagli anni settanta ad oggi. Avete capito bene, mille titoli sul tema, un numero spropositato, superiore a qualunque altro tema nell’intera storia dei videogiochi, ma che non smette mai di essere utilizzato. Del resto, è facile comprenderlo, si tratta di un evento storico le cui cause e conseguenze hanno cambiato per sempre l’assetto del mondo in cui viviamo, con alleanze ancora in vigore, pensiamo a tutti gli stati del mondo filo statunitensi, la cessione alla Cina di territori ex nipponici come l’isola di Formosa, attuale Taiwan e la Manciuria da parte del Giappone, la liberazione di molti stati africani coloniali, il rafforzamento economico degli Stati Uniti e l’attuazione del Piano Marshall, a partire dal 1947, per indebolire le forze sovietiche, e la stessa nascita della Guerra Fredda, che ha cambiato le sorti del mondo intero. Molti i nomi coinvolti nel conflitto, da parte di tutti gli schieramenti, ed oggi, grazie al titolo pubblicato da 505 Games, andiamo ad approfondirne in particolare tre, Patton, Rommel e Zhukov, a cui sono direttamente legate le campagne di Total Tank Generals.

Partiamo da George Smith Patton Jr, generale californiano schierato sul fronte statunitense direttamente dal Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, proprio per l’incredibile conoscenza strategica in campo bellico, in particolare nella gestione delle forze di terra dei carrarmati, e dotato di una determinazione raramente vista prima in un capo militare del suo rango, al punto da valergli il titolo, conquistato sul capo di Iron General, il Generale D’acciaio, noto anche nelle immagini dell’epoca della stampa mondiale per il fatto di indossare un iconico cinturone da Cow Boy, cosa che ha contribuito a costruire la sua immagine leggendaria, spesso ancora citata da molti film statunitensi. Uno yankee puro e fiero di esserlo. Peraltro il generale è anche discendente di George Smith Patton Sr, nonno paterno, che ha combattuto nella Guerra di Secessione. Il suo nome è legato storicamente anche alla Battaglia di Normandia, che ha seguito il celebre Sbarco in Normandia, dove troviamo anche il secondo personaggio protagonista di Total Tank Generals. Der Feldmarschall non ha certo bisogno di presentazioni, Johannes Erwin Eugen Rommel è infatti uno dei generali più noti dell’esercito tedesco, alle dipendenze dirette di Adolf Hitler e da egli considerato uno dei suoi migliori strateghi in assoluto, essendo oltretutto un veterano, con un ruolo importante anche nella Prima Guerra Mondiale, ancora col grado di tenente, durante i fatti del Fronte Occidentale, di cui abbiamo parlato da poco in questa pagina, in occasione della recensione dell’eccezionale strategico The Great War: Western Front.

Chiude il trittico dei grandi generali della Seconda Guerra Mondiale, come facile intuire, un celebre stratega sovietico Georgij Konstantinovič Žukov, già protagonista della Guerra Civile Russa, in capo alla celebre Armata Rossa, ed in seguito braccio destro di Iosif Stalin, che pare si facesse portare proprio da lui il miglior tabacco da pipa dell’intera Unione Sovietica, grazie alle sue conoscenze, e con cui però, a seguito dell’invasione tedesca di Kiev, è venuto in contrasto sul da farsi. Noto col soprannome di Spasitel (Спаситель), ovvero l’Ariete, o anche come Il generale Invincibile, che non ha mai perduto una battaglia, l’alto militare è diventato, dopo il conflitto, Ministro della Difesa, e la città in cui è nato è stata in seguito ribattezzata Žukov in suo onore, non proprio l’ultimo arrivato dei soviet dunque. Come avrete intuito dal lungo preambolo, Total Tank Generals non solo si basa su queste tre importanti personalità, ma ne analizza a fondo i contenuti, le filosofie di guerra e le differenze, anche grazie ad una buona dose di informazioni storiche, con schede e contenuti extra tutti da gustarsi, per i tanti appassionati di strategia a tema WW2 il piatto è decisamente ricco, perlomeno dal punto di vista storico. I documentari d’epoca originali inclusi sono parecchio appassionanti, e vi porteranno via molto tempo, oltre al gioco vero e proprio.

Total Tank Generals, anche i neofiti nei panni dei Generalissimi

Cosa preferite impersonare? Iron General per il fronte statunitense, Der Feldmarschall con l’esercito del Male del Terzo Reich o l’invincibile Spasitel dalla parte sovietica della barricata? Lo sviluppatore Noobz From Poland, che trovate qui, vi permette di assaporare tutte e tre le esperienze, con tanto di tecniche belliche uniche, realmente usate dai tre generali, e differenziazione dei territori a secondo della campagna intrapresa. Total Tank Generals è un titolo di strategia solido, ben strutturato e molto divertente, che ha pochi difetti strutturali, tra cui spicca però l’estrema facilità. Ottima notizia per i neofiti, sia chiaro, ma i giocatori maggiormente esperti del genere potrebbero venire scoraggiati da un livello di difficoltà così basso. Tre campagne principali, dunque, con notevoli differenze, e divise ognuna in missioni ben disegnate, tutte da giocare a turni su mappa esagonale. Gli elementi da tenere sotto controllo nel titolo sono davvero tantissimi, ma gli sviluppatori sono riusciti a condensare al meglio tutto, con una UI (User Interface) incredibilmente semplice e chiara, dove è possibile trovare subito facilmente ogni elemento che si cerca con menu e sotto menu immediati ed intuitivi, un compito non facile per uno strategico di così ampio respiro, benché facile nei contenuti. Total Tank Generals offre la tradizionale mappa divisa in esagoni, in cui ogni porzione di mappa presenta caratteristiche diverse, nel bene e nel male, che influiscono sul destino delle unità che stazionano sui singoli tile dell’esteso battlefield.

E se un tile con dentro un vulcano non sarà affatto piacevole per la fanteria, un altro con un aeroporto conquistabile non solo sblocca forze aeree, ma anche nuove unità come i paracadutisti, la conquista di un settore piuttosto che un altro è quindi importantissimo ai fini delle strategie da utilizzare. Se due aeroporti rafforzano le forze aeree, ma alla fine sono superflui, un aeroporto ed un ospedale bilanciano tutto, permettendo la cura dei feriti. Fondamentale ricordare che ogni tile può contenere fino ad un massimo di tre tipi di elementi, quindi l’intero esercito va diviso in maniera più varia possibile, poiché un bombardamento nemico mirato potrebbe farlo fuori troppo in fretta. I soldati che subiscono un bombardamento troppo intenso, se sopravvivono, devono comunque attendere un turno per ricaricarsi. Divide et Impera, si diceva del resto fin dai tempi di Giulio Cesare. Tutto chiaro, intuitivo e facilmente gestibile, a volte troppo. Un elemento molto importante da tener presente è quello dei PP (Punti Prestigio) che permettono di acquisire nuove unità da mandare nelle missioni, ma questi crescono solo col passare del tempo, quindi maggiori vittorie maggiori risorse a disposizione. Con un esercito più numeroso sarà possibile attaccare tile nemici potentissimi, prima inaccessibili, quindi ogni mossa va pianificata nel dettaglio. L’esercito da noi creato può schierare diverse unità insieme, con una customizzazione elevata, divise tra mezzi e risorse umane.

Come facile intuire dal titolo dell’opera, l’utilizzo dei TANK la fa da padrone, e sbloccare nuovi modelli, ognuno dotato di caratteristiche nuove e dettagliate, è un vero piacere, ma nel gioco si possono utilizzare davvero un numero enorme di unità e mezzi storicamente esistiti ed usati nel conflitto, tra cui spiccano quelle specifiche dei tre fronti protagonisti. Se l’esercito tedesco mette in campo il carro armato antiaereo 2 cm FlaK, oppure il celebre Cannone Contraerei FlaK 88, il cui nome completo è 8,8 cm Fliegabwehrkanone ed il mortaio 38 cm schwerer Ladungswerfer, ecco che l’Unione Sovietica risponde con i suoi T-28, T-34 e T-44 e lo Zio Sam schiera mezzi leggeri come Combat Car M1 e Light Tank M2, medi come M7 Howitzer Motor Carriage o pesantissimi come l’iconico Heavy M26 Pershing con cannone da 90 mm M3, uno dei veicoli più distruttivi del conflitto. L’Italia, per la cronaca, utilizza il celebre Auto Cannone aperto 102/35 su Fiat 634N. Le missioni delle tre diverse campagne a volte si somigliano tanto, più nello svolgimento che nella storia, ma risultano tutte stuzzicanti e ben studiate. Total Tank Generals offre una localizzazione parziale in italiano, limitata ai sottotitoli, mentre il doppiaggio, ben realizzato per altro, è disponibile solo in lingua inglese. Questa produzione dello studio polacco Noobz From Poland è un buon titolo per gli amanti della strategia bellica a turni, che rischia però di perdersi tra le innumerevoli produzioni simili, che fin dagli anni novanta invadono il mercato. Se siete fan irriducibili fatelo vostro, soprattutto ora che è in offerta lancio ad un prezzo molto basso su Steam, dove lo trovate a questo LINK.

PIATTAFORME: PC

SVILUPPATORE: Noobz From Poland

PUBLISHER: 505 Games

Total Tank Generals è un ennesimo titolo nel settore dei giochi strategici a tema bellico ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, con tanto di gestione delle truppe a turni, iconica mappa esagonale e dovizia di particolari storici reali, con tanto di documentari dell’epoca. Le figure dei tre generali, così diverse tra loro, rendono il gioco molto vario. La realizzazione tecnica è spartana, con una interfaccia giocatore ben realizzata che permette di tenere tutto sotto controllo. Purtroppo la scelta degli sviluppatori di tenere l’asticella della difficoltà verso il basso, per renderlo fruibile anche dai neofiti, rende il titolo poco adatto agli esperti del genere, che paradossalmente sono invece quelli più interessati a questa tipologia di giochi.