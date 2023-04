GrimGrimoire OnceMore è un RTS, sviluppato da Vanillaware, ed è la remaster di GrimGrimoire, un titolo uscito per PlayStation 2 nel 2007. Il videogioco strategico in tempo reale è recentemente approdato su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch in tutto il mondo.

Il gioco è piuttosto fedele all’originale, ma propone anche delle migliorie, ad esempio, di tipo tecnico; per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione. Eccovi il suo trailer di lancio: