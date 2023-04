IIDEA presenterà “l’Italia dei videogiochi” il 18 aprile

Innovazione, creatività, competitività internazionale. Queste le parole chiave che identificano il settore dei videogiochi in Italia, che il prossimo martedì 18 aprile alle ore 10.00, presso la Casa del Cinema di Roma, si ritroverà per delineare le tendenze del mercato dell’ultimo anno e mostrare l’evoluzione intrapresa dalle produzioni locali. “L’Italia dei videogiochi” è il titolo scelto per l’evento, organizzato da IIDEA quale associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi nel nostro Paese e dedicato a istituzioni, operatori del settore e media.

La giornata sarà arricchita dalla presenza istituzionale del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Sen. Lucia Borgonzoni e del Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura Nicola Borrelli, dai quali si attende un intervento rispettivamente in apertura e chiusura dell’evento.

L’approfondimento sulle tendenze del settore sarà poi curato da Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. L’intervento, dal titolo “Mercato, consumatori e industria dei videogiochi in Italia: le tendenze del 2022”, partirà da una fotografia dei dati del nuovo rapporto di IIDEA: numeri che mostreranno non solo il giro d’affari del settore, ma che indicheranno anche lo stato di salute degli studi di sviluppo di videogiochi – capaci di incidere realmente sulla crescita del Made in Italy all’estero, nonché le prospettive per il prossimo futuro.

Un panel formato da aziende ed esponenti istituzionali avrà inoltre il compito di delineare quali siano le politiche più utili al comparto per il suo sviluppo. “L’Italia dei videogiochi nel panorama nazionale ed internazionale” è il titolo che farà da sfondo al dialogo, impreziosito dall’intervento d’eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione Sen. Alessio Butti. Gli altri relatori saranno: l’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati; Luigi D’Aprea, Responsabile Ufficio Industrie Creative Agenzia ICE; Marco Saletta, Western&Southern Europe General Manager di Sony Interactive Entertainment e Presidente di IIDEA; Luisa Bixio, CEO di Milestone e Vice Presidente di IIDEA; Alberto Pietrangelo, COO di Orbital Games. A moderare il confronto la Direttrice di Formiche Flavia Giacobbe.

Parallelamente al dibattito, nel foyer della sala, sarà anche allestito uno spazio espositivo dedicato ad alcune produzioni italiane come: Batora: Lost Haven; Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2; Fury Roads Survivor; Garden In!; Hundred Days; MotoGP 22; Redout 2; Soulstice; Steel Seed; TT Isle of Man:Ride on the Edge 3.