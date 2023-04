The Texas Chain Saw Massacre Anteprima: il massacro diventa videoludico

The Texas Chain Saw Massacre, gioco tratto dall’omonimo cult horror degli anni ’70, farà il proprio debutto quest’anno su PC, Play Station 4, Play Station 5, Xbox One e Xbox Serie X/S. Il gioco, in uscita il 18 agosto, è stato sviluppato dallo studio Sumo Digital e pubblicato da Gun Interactive, già forte nel settore horror con il celebre gioco “Friday the 13th”.

Per i giocatori amanti dell’horror l’esperienza risulterà per l’appunto familiare, infatti il gioco si ispira fortemente a suoi predecessori come il già citato “Friday the 13th” e “Dead by Daylight“. In questa rivisitazione di The Texas Chain Saw Massacre, i giocatori avranno la possibilità di scegliere se voler impersonare uno dei tre membri giocabili della famiglia di truculenti macellai, o una delle ben più sfortunate vittime, che, partendo dallo scantinato della macabra abitazione, dovranno utilizzare tutto il loro ingegno ed ogni mezzo a loro disposizione per poter uscire vivi dall’incubo ad occhi aperti in cui si sono ritrovati.

La strategia è la chiave del massacro

Proprio su questa dinamica di gioco si incentra la peculiarità del gameplay del titolo; se nei sopracitati giochi horror il ruolo delle vittime veniva meno a livello immersivo dato lo squilibrio numerico tra un solo killer e quattro fuggitivi, in questo titolo viene ristabilito la gerarchia tra cacciatori e prede, infatti le vittime non si ritroveranno a dover scappare da uno solo dei membri della famiglia, ma ad ogni partita ci saranno i tre macellai resi famosi dal grande schermo, ovvero Leatherface, che non ha bisogno di presentazioni, l’autostoppista suo fratello maggiore e il cuoco, padre dei due.

Caratterizzati da evidenti differenze fisiche, queste si andranno a rispecchiare anche sul gameplay del gioco. Infatti, il fratello maggiore, in quanto più agile, avrà la possibilità di muoversi rapidamente, silenziosamente, aggirare ostacoli e potrà piazzare trappole finalizzate ad immobilizzare le vittime. Il padre invece, meno prestante nei movimenti data la sua età, sarà caratterizzato da un’udito molto sviluppato, che permetterà agli altri due giocatori di rilevare la posizione delle vittime anche mentre queste si stanno muovendo con particolare cautela. Ultimo, ma certamente non per importanza, il membro della famiglia diventato icona del film stesso, Leatherface sarà caratterizzato dalla sua forza bruta e dall’immancabile motosega, che gli permetterà di passare attraverso eventuali ostacoli piazzati dalle vittime come se fossero fatti di burro, rendendo la sensazione di essere braccati sempre presente e angosciante per chi sta giocando nel tentativo di mettersi in salvo.

Mentre il padre e il fratello maggiore brandiscono armi decisamente meno elaborate, la motosega utilizzata da Leatherface costituisce essa stessa un’ulteriore articolazione di gameplay, infatti se la si manterrà troppo accesa questa rischierà di bloccarsi, mentre se non la si terrà in funzione abbastanza spesso, i suoi colpi faranno poco danno. Starà all’abilità dei giocatori trovare il giusto equilibrio per sferrare colpi che risulteranno letali per le proprie vittime.

Infine, anche il membro più anziano della famiglia sarà vitale ai fini della caccia. Il nonno infatti, pur non essendo un personaggio giocabile, potrà essere nutrito dagli altri membri della famiglia del massacro col sangue delle proprie vittime, e permetterà di tanto in tanto di localizzare chi sta tentando la fuga dalla casa.

Non tutto il divertimento però è riservato allo spietato trittico, infatti anche le vittime avranno a loro disposizione abilità peculiari, che varieranno dalla possibilità di aprire immediatamente porte bloccate fino ad arrivare alla più intrepida possibilità di caricare frontalmente i propri inseguitori, per gettarli a terra e guadagnare del tempo. Centrale nell’azione di chi tenterà la fuga sarà l’approccio furtivo, che dovrà essere sempre accompagnato da un’estrema attenzione degli ambienti circostanti, che saranno spesso disseminati di trappole sonore per rivelare la posizione delle vittime.

Le varie skill apprendibili dai personaggi saranno racchiuse in rami di abilità unici per ognuno di essi, che andranno sfruttati al meglio, sia che il proprio obiettivo sia riuscire a sopravvivere, sia che si stia cercando di non farsi scappare sgraditi testimoni. La collaborazione e coordinazione sembrano dunque essere le chiavi fondamentali, se non le uniche per quanto riguarda le vittime, per arrivare ad un esito vittorioso della partita, in un gioco dove anche solo lasciarsi una porta aperta alle spalle potrebbe compromettere l’intera partita.

Chicche per i più attenti

Per quanto riguarda l’ambientazione invece, il team di sviluppo non si è risparmiato, tutt’altro, il gioco riporta un livello di dettaglio grafico e sonoro a dir poco encomiabile. La mappa di gioco è infatti un intricato labirinto nel quale muoversi, tra la casa, i tunnel che si muovono sotto di essa e l’ambiente esterno, il tutto collegato da pozzi collocati nei campi circostanti. L’idea dei pozzi fornisce un’ulteriore elemento di scelta ai giocatori, che potrebbero gettarsi al loro interno in un tentativo particolarmente disperato di guadagnare un po’ di tempo dai propri carnefici, ritrovandosi però così di nuovo all’interno della casa.

Gli stessi interni della casa sono stati riprodotti fedelmente rispetto all’ambientazione originale del film, e se questo non bastasse a rievocare l’angoscia originale che la pellicola ha trasmesso ai suoi spettatori, il team si è preso la premura di non utilizzare una sega elettrica qualsiasi per registrare il suono dell’inquietante arma brandita da Leatherface, ma si sono assicurati di procurarsi lo stesso modello del film originale, al fine di ottenere lo stesso suono. Nonostante non si abbiano ancora dati ufficiali sulle eventuali versioni da collezione né sul prezzo di lancio, The Texas Chain Saw Massacre è già visibile nei vari store digitali, pronto ad essere inserito nella lista desideri degli utenti. Per i fan più accaniti e amanti del merchandise fisico invece, dal sito del gioco sono già acquistabili gadget come un poster 24″x36″, e diversi capi di abbigliamento a tema.

Anche se ormai il genere dell’horror asimmetrico si è ben affermato sul mercato, The Texas Chain Saw Massacre riesce a riproporlo sotto una nuova luce e con nuove regole di gioco. Infatti le partite dal lato delle vittime possono erroneamente sembrare sempre molto simili e incentrate principalmente sulle fasi di stealth, ma dover affrontare tre nemici senzienti alla volta porterà a partite tremendamente diversificate le une dalle altre, a seconda che si stiano affrontando dei macellai molto aggressivi, o più propensi alle imboscate piuttosto che ad un approccio frontale. Il gioco premia a tal punto un’azione ben elaborata a livello strategico che è forse il caso di domandarsi se non lo vedremo un giorno sviluppare una modalità di multiplayer competitivo. Attendiamo dunque ulteriori informazioni su questo nuovo titolo horror che non dubitiamo saprà regalare svariate ore di gioco agli amanti del genere. Per restare aggiornati e non perdere nessuna notizia vi rimandiamo al nostro sito.