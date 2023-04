RoboCop Rogue City Anteprima: il super-poliziotto in azione

Come abbiamo visto nell’anteprima di RoboCop Rogue City vestirai i panni di Alex Murphy, leggendario cyborg poliziotto che difende la legge a Detroit, dove la criminalità è fuori controllo e la città è al collasso per combattere la malavita e portare la giustizia in una città corrotta. Il gioco è ambientato dopo gli eventi del film originale di Robocop e segue la trama originale in cui la OCP (Omni Consumer Products) ha assunto il controllo della città. La OCP ha un nuovo progetto ambizioso: creare una nuova generazione di cyborg poliziotti per ripulire le strade di Detroit e sostituire i poliziotti umani. Dopo il gameplay reveal che ci dimostrava l’uscita del gioco a giugno di quest’anno, con dispiacere è stato rimandato di tre mesi. Ma il team di sviluppo Teyon qualche settimana fà ci ha deliziato con un trailer di gameplay che è stato emesso durante il Nacon Connect. RoboCop Rogue City sarà disponibile a settembre per PS5, Xbox Series S|X e Nintendo Switch (59,99 € tutte le versioni), Tuttavia, se non vedi l’ora di rimanere aggiornato e giochi su PC, puoi visitare la pagina Steam ed aggiungere il gioco alla tua lista dei desideri!

RoboCop Rogue City: il ritorno del leggendario Alex Murhpy

Il trailer di gameplay si apre con l’iconica posa e RoboCop che scende dal suo leggendario veicolo, Auto-9, per poi far passare la visuale in prima persona dove in alto a destra troviamo tutte le informazioni che ci servono per il nostro incarico: “Sono le 21:18 ed è il rapporto di pattuglia #821, dobbiamo investigare nella sala giochi per sospetto di traffico di droga.” Dopo un’ora di indagini (andando avanti velocemente) Robocop riesce a trovare la sala giochi e girando trova davanti a sè una cabina con delle impronte e una siringa usata. Nei bagni, successivamente, incontra un civile che conferma che nel seminterrato c’è della droga garantendogli un mandato di perquisizione, quindi significa solo una cosa per il nostro cyborg: “è il momento di ristabilire l’ordine“.

RoboCop inizialmente prova a fare il “poliziotto buono”, ma ricevendo una risposta sarcastica si altera e da lì inizia un massacro irrompendo nella sala principale. Con la sua iconica pistola a raffica e inquadrando con il suo reticolo verde i criminali, inizia a sparare sterminando tutti. Ma non preoccupatevi! RoboCop non si limiterà solo a sparare, lo vedremo afferrare e lanciare i nemici a mano, oltre a prendere a calci i cassonetti.

Inoltre è presente il bullet-time in cui i movimenti dei nemici andranno a rallentatore e RoboCop avrà tutto il tempo per mirarli e riempirli di proiettili per farli fuori ed inoltre anche altre armi a sua disposizione, come nel caso del trailer dove utilizzerà una mitraglietta. Però non tutte le missioni devono finire in una carneficina, come possiamo vedere alla fine del trailer possiamo vedere come RoboCop multa un civile poiché infranto il codice stradale (ha parcheggiato vicino ad un’idrante) rafforzando così la terza direttiva: “Difendere la legge”.

Un po’ di incertezze per il gioco!

Sul piano tecnico invece c’è qualche incertezza: la grafica del gioco è eccezionale, le atmosfere della Detroit oscura e violenta come nella saga cinematografica sembrano esserci ed è sicuramente una grande opportunità per valorizzarne il mondo e donargli spessore, specie a fronte di una struttura a open-world. Quello che convince di meno, invece, sono i modelli poligonali e le animazioni che lasciano un po’ a desiderare e bisognerà capire cosa e come verrà migliorato da qui al lancio. La colonna sonora è altrettanto impressionante, con una miscela di musica elettronica e orchestrale che si adatta perfettamente all’atmosfera del gioco.

Una piccola chicca, nel doppiaggio della lingua originale avremo Peter Weller! (Attore originale anche dei primi due film e doppiatore di RoboCop nell’espansione di Mortal Kombat 11). Ricordiamo di nuovo che RoboCop Rogue City sarà disponibile a settembre per PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, ed infine per PC.

In conclusione, RoboCop Rogue City è un gioco d’azione emozionante e adrenalinico che porta il giocatore in un futuro distopico dove la giustizia è difficile da trovare. Con una vasta gamma di missioni, il gioco offrirà ore di divertimento senza fine. Se sei un fan del film originale di RoboCop, non può sfuggirti questa occasione di vivere la storia in prima persona nei panni di Alex Murphy o, se sei semplicemente un amante dei giochi d’azione, RoboCop Rogue City è sicuramente un gioco che devi provare (poi chissà, magari appassionandosi si recupererà i film). Se siete interessati al titolo e non volete perdervi le ultime novità continuate a seguirci!