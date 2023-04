Minecraft Legends Anteprima: arriva il nuovo spin-off della serie

Minecraft Legends è il nuovo titolo sandbox del popolare franchise creato da Mojang Studios nel 2011, un universo in costante espansione grazie a gli innumerevoli spin-off dalla quale è formato. Ibrido tra un gioco d’azione e uno strategico, il gioco si basa nulla narrazione ed è ambientato nel familiare mondo di Minecraft, con le sue mappe procedurali, le cui terre ospiteranno nuove forme di vita, oggetti da scoprire e magici misteri. Qui il giocatore potrà creare la propria armata, costruire armi, fortezze, esplorare l’illimitato mondo di gioco, raccogliere risorse, affrontare nemici e, per la prima volta all’interno nel mondo di Minecraft, affrontare altri giocatori nella modalità PvP.

L’obiettivo è quello di fermare l’avanzare della corruzione del Nether e sconfiggere i nuovi cattivi, i Piglins. Il giocatore dovrà completare delle missioni per poter salvare l’Overworld, non solo sconfiggendo le orde di nemici, ma anche reclutando i mob per battere l’esercito di Piglins. La storia è guidata da filmati animati, che aiutano il giocatore a immergersi ancora di più in questo nuovo universo.

Novità per l’universo di Minecraft

In questo nuovo spin-off sarà possibile giocare in PvP, modalità in cui 2 squadre di giocatori si affronteranno.

Il titolo è stato realizzato ispirandosi ai giochi RTS “real time strategy”, titoli il cui scopo è quello di creare un esercito sfruttando le risorse messe a disposizione all’interno della mappa, per poter affrontare l’esercito avversario guidato dalla CPU o da un altro utente; il tutto svolto in tempo reale, senza pause. Essenziale per poter affrontare al meglio le battaglie sarà raccogliere tutte le risorse necessarie e costruire una fortezza, niente di nuovo per i giocatori veterani dei titoli precedenti. Per la parte action, il giocatore potrà combattere in prima linea, quindi non limitato alla sola gestione delle truppe.

Il gioco avrà anche una campagna principale in cooperativa con 4 giocatori, sfruttando le imprevedibili mappe procedurali, affronteranno l’invasione dei Piglins.

Non mancherà ovviamente componente più caratteristica del mondo di Minecraft, ovvero la possibilità di costruire, realizzare armi e qualsiasi tipo di oggetto che possa servire al giocatore per poter avanzare nel gioco.

Consigli su come affrontare l’Overworld

Le risorse non sono mai abbastanza

Minecraft Legends si svolge esclusivamente nell’Overworld, non ci sarà la possibilità di scavare sottoterra ne di poter esplorare il Nether, ma sarà comunque necessario esplorare l’intero mondo di gioco e, fondamentale, raccogliere più risorse possibili. Durante l’esplorazione, sarà possibile visitare villaggi da dover proteggere dai Piglins, una volta salvato il villaggio, sarà compito del giocatore ricostruirlo con l’ausilio di strutture prefabbricate, create tramite le risorse. Una volta sconfitti i Piglins, questi torneranno ad attaccare i villaggi, è consigliato fortificare questi ultimi costruendo delle difese, anche queste realizzabili grazie alle risorse raccolte, in modo da poter proseguire senza preoccuparsi per l’incolumità dei villagers.

Oltre alla costruzione di strutture, le risorse sono fondamentali per la fabbricazione di armi e componenti per le armature. Più potenti sono e più rare e difficile da reperire sono le risorse necessarie.

Esplorazione e… creatività

Si dice che la miglior difesa sia l’attacco, perché aspettare che l’esercito dei Piglins attacchi un villaggio, quando il giocatore stesso può andare a stanare le loro basi e attaccarli per primo? alcune, però, nasconderanno anche dei boss, per tanto è meglio andare all’attacco ben preparati. Essendo l’intero gioco strutturato su mappe procedurali, sia i terreni che le basi nemiche saranno sempre uniche, portando ad un costante evolversi delle strategie da applicare durante il gioco. Per procede all’esplorazione, saranno presenti diverse cavalcature, dai classici cavalli a potenziamenti per il personaggio che lo renderanno temporaneamente più veloce.

In caso di morte, il personaggio verrà rigenerato nella Well House, strutture da costruire all’interno dei villaggi liberati, più vicina.

Cosa aspettarsi dalla modalità PvP

La modalità PvP si svolgerà in mappe generate ad ogni partita in modo casuale, più piccole rispetto alle mappe del gioco base, con diverse risorse, ambientazioni e nemici. Qui si sfideranno due diverse fazioni, formate da 4 giocatori ciascuna, stando comunque attenti ai Piglins, la fazione gestita a parte dall’IA, che attaccheranno entrambe le squadre. Obbiettivo di entrambi gli schieramenti sarà quello di distruggere la base avversaria. Entrambe le squadre dovranno raccogliere risorse e costruire strutture per poter affrontare al meglio la battaglia.

Oltre alle partite 4v4 online, sarà possibile anche organizzare scontri 1v1,2v2 e 3v3 in partite private. Non sarà presente la chat vocale in gioco, anche se sarà possibile utilizzare le chat della console sulla quale si sta giocando, come ad esempio la chat di gruppo di xBox, e la durata delle partite va dai 20 ai 40 minuti circa.

Con questo nuova modalità multiplayer molti giocatori non possono fare a meno di chiedersi se un giorno possa rientrare a tutti gli effetti nella categoria gioco competitivo, che diventi un vero e proprio eSport. Dennis Ries, produttore esecutivo di Minecraft Legends presso Mojang Studios ha risposto con:

“non siamo noi a scegliere di essere un eSport, ma è l’eSport stesso che ti sceglie. Non abbiamo sviluppato il gioco con l’idea di creare qualcosa che possa essere un eSport e non lo abbiamo pensato in quell’ottica mentre lo realizzavamo, anche se non sto dicendo che non lo possa diventare un giorno”.

Minecraft Legends uscirà il 18 Aprile 2023 su tutte le console presenti sul mercato, il titolo sarà in oltre cross-play, quindi tutti i giocatori potranno giocare tra di loro indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano.

Con questo nuovo titolo gli sviluppatori hanno osato, mantenendo comunque quegli elementi che caratterizzano il mondo di Minecraft, sono riusciti ad evolvere e realizzare un titolo che ha del potenziale, non solo per la parte narrativa ma anche per le nuove meccaniche inserite in Legends, la modalità PvP ha del potenziale per poter diventare uno dei prossimi giochi competitivi di successo, perlomeno questa è la nostra speranza.