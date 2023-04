Final Fantasy XVI: per Yoshida la struttura è simile a quella del X e del XII, spiegata la world map

Nonostante non sia un open-world, Final Fantasy XVI avrà un mondo vasto. Il protagonista Clive Rosfield andrà ad esplorare diverse regioni con missioni principali e secondarie, come si è visto nella presentazione al PAX East 2023.

Nella cover story di PLAY Magazine (via Reddit), il proucer Naoki Yoshida ha rivelato che la struttura del gioco è simile a quella di Final Fantasy X e Final Fantasy XII. Parlando della mappa del mondo, ha detto:

“Ci sono le aree in cui si può viaggiare, si seleziona quell’area e si salta ad essa senza soluzione di continuità. Poi si segue la missione principale e, una volta terminata, si torna a quest’area hub […] chiamata The Hideaway“.

Questo The Hideway è stato visto brevemente anche durante il gameplay. Oltre ai venditori, al fabbro e alle cacce, c’è una Pietra di Arete che permette di teletrasportarsi in uno spazio di allenamento chiamato Sala della Virtù. Sono disponibili anche la modalità Arcade e lo Stage Replay: la prima consente di rigiocare le fasi passate per ottenere un punteggio elevato, mentre la seconda permette di rivisitarle al livello attuale. Potreste anche imbattervi in nuove missioni secondarie.

Ha continuato Yoshida:

“Ogni luogo sbloccato diventa disponibile per essere visitato in qualsiasi momento. Quindi se si decide: ‘Ok, voglio provare qualcos’altro. Per ora ho finito con lo scenario principale”. Potete tornare nei luoghi che avete visitato in precedenza ed esplorarli. E in alcuni di questi luoghi, ci saranno nuove missioni secondarie che potrete iniziare.

“E si può partire e fare cose del genere. Si può esplorare, si possono fare cacce. Si possono trovare oggetti e fare missioni”.

Final Fantasy XVI, che ha raggiunto il gold a fine marzo, uscirà il 22 giugno su PlayStation 5.