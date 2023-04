Pizza Possum Anteprima: mangia a più non possum!

Pizza Possum è un nuovo gioco annunciato recentemente, in sviluppo dal team indipendente Cosy Computer. Questo primo titolo dello studio sarà pubblicato da Raw Fury, editore di altri giochi indie apprezzati dal pubblico di videogiocatori, come Kingdom Two Crowns e Call of the Sea, e uscirà per Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Pizza Possum, di cui ancora non è nota la data di rilascio, potrà essere giocato sia in singleplayer che in co-op locale a schermo condiviso, secondo quanto riportato sulla sua pagina Steam. Questo titolo arcade-action è stato da poco presentato tramite un breve trailer che permette di dare un’occhiata alle sue caratteristiche principali e all’esperienza offerta al giocatore, vediamo insieme di cosa si tratta.

Pizza Possum: la semplice vita di un opossum affamato

Come avrete già intuito dal nome di questo nuovo titolo, vi troverete nei panni di un piccolo opossum in cerca di cibo: il vostro compitò sarà semplicemente quello di arraffare quante più leccornie possibili, sparse in giro per il mondo di gioco. Dalla frutta, alle torte, alla pizza, ci saranno bontà per tutti i gusti da poter divorare. Rubare però, si sa, non è corretto nemmeno all’interno del paesino di Pizza Possum: il nostro furbo protagonista dovrà vedersela con dei cani da guardia che lo rincorreranno per tentare di fermare le sue malefatte. Per sfuggire ai cani sarà possibile stordirli colpendoli alle spalle, nascondersi in dei cespugli oppure posizionare degli oggetti per distrarli, bloccarli o disorientarli. Tali oggetti possono essere ottenuti tramite delle casse fluttuanti sparse in giro per la mappa, e sembra che lo strumento ottenuto da ogni cassa sia casuale. All’interno del trailer infatti è possibile osservare, seppure per pochi secondi, l’opossum che posiziona un ostacolo per impedire il passaggio alle guardie, una bomba per stordirle, un osso per catturare il loro interesse e dei guanti da boxe per colpirle. Ovviamente il giocatore potrà preferire anche un approccio stealth, evitando in primo luogo di attirare l’attenzione dei cani, aggirandoli e riempiendosi la pancia alle loro spalle.

Un mondo pittoresco che affaccia sul mare

L’ambientazione di Pizza Possum sembra essere ispirata ad un piccolo paesino italiano marittimo (o così ci piace credere, data l’abbondanza delle pizze!), abitato da animali. Tra questi, per ora, a parte i cani da guardia il cui compito è acciuffare l’opossum, sono stati mostrati nel trailer solo un simpatico maiale, un’antilope e un paio di gabbiani. Dai video rilasciati è possibile vedere alcuni scorci della cittadina, tra cui una zona abitativa vicino alla spiaggia, un piccolo quartiere con ristoranti, una spiaggia ricca di chioschi, sedie sdraio e ombrelloni e delle zone sopraelevate con tanto di ponti e stradine per il passaggio dei furgoni pieni di frutta. In alcune di queste parti appena citate si può vedere una caverna di pietra con una lettera P in cima, che sembra essere il covo dell’opossum (presupponendo che la P stia per possum, dato il titolo inglese del gioco).

Pizza Possum: un buffet grande un intero paese

L’Opossum potrà girare liberamente per le stradine del paese raccogliendo frutta tra i campi (ad esempio nella vigna), pietanze sui tavoli dei ristoranti, gelaterie e pizzerie, davanti alle case dei malcapitati abitanti, nei furgoni o nelle barchette attraccate ai vari moli. Negli ultimi secondi del trailer si può inoltre scorgere una zona del paesino accessibile tramite una lunga rampa di scale, dove è esposta una pizza gigante. Che sia l’obiettivo principale dell’opossum? Non resta che scoprirlo negli aggiornamenti futuri. Per poter accedere ad alcune zone del mondo di gioco e accaparrarsi tutto il cibo lì presente sarà necessario aprire dei cancelli chiusi con un lucchetto, utilizzando delle chiavi che potranno essere trovate tra le strade della cittadina e raccolte.

Grafica semplice ma accattivante

L’ambientazione di Pizza Possum è stata rappresentata tramite una grafica low-poly, con grande varietà di colori che hanno però un aspetto abbastanza piatto, senza troppe sfumature. In particolare la semplicità della grafica si sposa molto bene con i paesaggi e gli elementi rappresentati (le casette un po’ arroccate e le strade di pietra del piccolo borgo), e risulta essere coerente anche con il tono allegro e giocoso del titolo, accentuato dalla musica vivace del trailer e dagli effetti sonori che abbiamo potuto ascoltare, tra fischi dei cani e risate maliziose del piccolo opossum. Anche i personaggi sono stati rappresentati in modo molto semplice e con uno stile cartoon, che grazie alle animazioni di corsa in cui le braccia degli animali molleggiano al vento (come se fossero prive di ossa), acquisiscono un aspetto simile ai peluche.

In conclusione, Pizza Possum, il nuovo gioco indie di Cosy Computer, presenta delle meccaniche semplici e intuitive, che a nostro parere potrebbero riuscire ad intrattenere adeguatamente il giocatore, grazie ad una varietà degli strumenti disponibili per ostacolare le guardie e alla possibilità di utilizzare diversi approcci al gameplay. I paesaggi del gioco sembrano essere abbastanza vari, pur mantenendo una coerenza stilistica che li riconduce all’aspetto da paesino marittimo. Sarebbe piacevole vedere, nei futuri trailer, le strade popolate da qualche abitante animale in più, oltre alle varie guardie canine già presenti e ai pochi civili, per far sì che la cittadina sembri meno disabitata. Lo stile grafico è minimalista ma colorato e accattivante, e risulta coerente al tono del gioco, come anche il tema musicale e gli effetti sonori che abbiamo potuto ascoltare. Potrebbe rivelarsi un buon gioco arcade-action con cui passare il tempo e rilassarsi, facendosi quattro risate nel divorare tutte le pizze e i dolciumi del paese.