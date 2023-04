Another Fisherman’s Tale Anteprima: stacca, rimpiazza, controlla

Gli amanti dei giochi puzzle in VR saranno lieti di sapere che Another Fisherman’s Tale è in arrivo per il secondo trimestre di quest’anno. Seguito diretto di A Fisherman’s Tale, un titolo puzzle VR pluripremiato del 2019. Questa nuova iterazione promette una nuova emozionante avventura di Bob The Fisherman immersiva con nuove meccaniche, puzzle e una narrativa poetica e coinvolgente. Sarà possibile esplorare nuovi mondi fantastici e scoprire misteri per ogni luogo nel corso della progressione della trama. Il tutto si svolgerà intorno alla possibilità di sostituire i propri arti per poter risolvere enigmi in modo creativo e liberare il proprio percorso per poter procedere.

Vi ho già raccontato questa favola?

Annunciato un mese fa per Meta Quest durante il Future Game Show, questo titolo sarà disponibile per Oculus quest 2, PlayStatio VR e Steam VR. Si baserà su una ricetta già collaudata e riuscita grazie all’esperimento di A Fisherman’s Tale che si basava su puzzle ambientali e la creatività del giocatore per risolverli. Sviluppato da InnerspaceVR, Another Fisherman’s Tale trasformerà il vostro corpo nel primo puzzle e si baserà su come voi lo reinventerete per riuscire a passare da un puzzle all’altro. Dovrete infatti sostituire una vostra mano con una chela di granchio, un uncino, o un braccio meccanico per poter tagliare, afferrare e raggiungere posti prima inaccessibili. Per completare l’avventura dovrete staccare parti del vostro corpo e controllarle a distanza, ad esempio lanciare una mano e farla strisciare per raccogliere un oggetto, spostare la testa per ottenere un angolo di visione differente e agganciare al nostro corpo nuovi componenti per ottenere abilità inedite. Infatti il motto di questo gioco è Stacca, rimpiazza, Controlla proprio perché potrete fisicamente staccarvi gli arti come le mani e la testa, sostituirli con qualcosa di più utile in base alla situazione e controllare il vostro corpo a distanza come un burattinaio con i fili e interagire con il layout unico di ogni livello. Infine a differenza del prequel, è stato aggiunto lo sliding come modalità di spostamento visto che prima era limitato al warping.

Alla scoperta di Libertalia

Dal punto di vista narrativo promette essere molto coinvolgente come una fiaba raccontata attorno al fuoco dal nonno, piena di emozioni, ricordi e “magia” per meravigliare sotto ogni punto di vista le nuove generazioni. Ciò andrà a sfociare bene nell’ambientazione e risoluzione degli enigmi permettendo al giocatore di immergersi in una fantasiosa avventura da marinaio piena di creature mitologiche e colpi di scena. Nell’ambito di una campagna della durata di 5-6 ore, vedremo la figlia del protagonista ripercorrere le storie di Bob attraverso appunti, modelli e fotografie del suo passato, che fungeranno da trampolino per tuffarci all’interno di ricostruzioni puramente fantasiose di quei racconti. Dal trailer è infatti possibile notare la presenza di pirati, sirene e un kraken che potranno dare del filo da torcere al protagonista nel corso del gioco. Tutto ciò sarà infuso al commuovente significato della ricostruzione del proprio io autentico e la ricerca della propria verità e visione del mondo.

Oltre i poligoni

Dal punto di vista grafico Another Fisherman’s Tale sembra molto semplice ma anche molto suggestivo, rispetto al titolo precedente i modelli sono più puliti e leggermente meno poligonali. L’illuminazione e gli shader risultano essere in grado di riuscire a creare un’atmosfera coinvolgente e immersiva oltre alle texture che sono leggermente più dettagliate. Tutto sommato ha un aspetto piacevole e anche se un po’ simil cartoon, grazie soprattutto allo stile grafico molto semplice e minimale, ciò è probabilmente dovuto al fatto che le specifiche consigliate per far girare il gioco sono abbastanza basse e facili da rispettare almeno per quanto riguarda la versione PC che potrete trovata in questa pagina steam. In ogni caso ciò che ci ha colpiti di più sono le varie ambientazioni mostrate nel trailer, tra cui una l’interno di una nave pirata labirintica, una spiaggia abbandonata con caverne, le profondità dell’abisso abitato da gigantesche creature, una città marittima e tanto altro. Ci aspettiamo che anche dal punto di vista del sound design sarà molto soddisfacente e capace di creare l’atmosfera perfetta per salpare verso il prossimo capitolo di Bob The Fisherman.

Another Fisherman’s Tale è un promettente titolo puzzle per VR, con molti elementi a favore, che accentuano la sua natura VR per massimizzare l’immersione sia nel gioco che nel personaggio. Tutto ciò per poter narrare una storia filosofica e fantastica che riprendono il vecchio stilema dei racconti fiabeschi narrati dalla prospettiva di un nonno, che ricorda la sua gioventù aggiungendoci un pizzico di fantasia per trasformare la più semplici delle storie nella più grande delle avventure. Grazie soprattutto a questa tipologia di narrativa, quest’avventura puzzle potrebbe risultare tanto coinvolgente quanto emozionante, più del suo predecessore, garantendo probabilmente ai giocatori un’esperienza videoludica da non perdere in caso si possedesse un visore per la realtà virtuale. Ricordiamo quindi che l’uscita di questo gioco è prevista per il secondo trimestre di quest’anno per PlayStation VR2, Meta Quest 2 e SteamVR.

