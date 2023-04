Gangs of Sherwood Anteprima: una co-op frenetica nel mondo di Robin Hood

Gangs of Sherwood è un nuovo videogioco action cooperativo ambientato nel mondo di Robin Hood, una frenetica avventura co-op fino ad un massimo di 4 giocatori che vestiranno i panni di volti ormai noti per le strade di Nottingham. Il gioco è stato annunciato luglio scorso e circa un mese fa, durante il Nacon Connect, è stato possibile vedere i primi minuti di gameplay, che ci hanno presentato i 4 ed unici personaggi selezionabili, dandoci un primo assaggio delle loro armi ed abilità speciali. Pubblicato da Nacon e sviluppato da Appeal Studios, il gioco sarà disponibile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S per Autunno 2023.

Nottingham in stile Steampunk

La Nacon ha mostrato un mondo di Robin Hood come non lo avevamo mai visto fino ad ora: armi, costumi e nemici richiamano in pieno uno stile di ingranaggi, ma anche di tecnologie molto distanti dalla Nottingham, che noi tutti conosciamo, dalla foresta di Sherwood fino al castello volante dello Sceriffo. Progettato per essere giocato online fino a 4 giocatori, Gangs of Sherwood avrà come base del gameplay la collaborazione tra tutti giocatori, per sferrare potenti combo ed aprirsi un varco tra i nemici.

Durante le missioni, sarà possibile ricavare oro dai nemici sconfitti che ci permetterà di potenziare il nostro equipaggiamento e sbloccare abilità uniche per ognuno dei 4 personaggi disponibili. Inoltre, è prevista anche la possibilità di donare l’oro ottenuto ai poveri mediante dei punti specifici denominati “recessions checkpoints” e questo incrementerà il “power level” del nostro team e anche del singolo personaggio, andando ad aumentarne sia l’attacco che la vita.

La Gangs of Sherwood ha un nuovo look

Robin Hood, Little John, Frate Tuck e Marian saranno i 4 eroi selezionabili all’interno del gioco. Ognuno di loro avrà un’arma e un set di abilità uniche che ogni giocatore potrà andare a scegliere in base al proprio stile di gioco.

Robin Hood (Arciere): sappiamo già che la sua arma sarà l’arco, ma avrà a disposizione una serie di frecce uniche oltre a quelle classiche, tra cui le “star arrows”, frecce di colore giallo che vengono lanciate a grande velocità contro il nemico. Avrà a disposizione, inoltre, un rampino per muoversi più velocemente nelle varie aree di gioco.

Dalle foreste alle strade ed infine ai castelli

Non sappiamo ancora molto delle varie ambientazioni di gioco di Gangs of Sherwood da quello che per ora la Nacon ci ha permesso di vedere. Grazie però al reveal gameplay possiamo comunque osservare alcuni dettagli delle zone del castello dello Sceriffo di Nottingham, completamente rivisitato e rimodellato in chiave tecnologica lasciando però degli elementi tipici medievali, dai mattoni in pietra alle vetrate colorate, grazie anche ad un intero livello di presentazione dove possiamo notare i primi move-set dei nemici, aree platforming tra un livello e l’altro ed inoltre delle prime boss fight.

Una meccanica presente nelle zone di battaglia è quella dei beacon di energia dove tutti i nemici all’interno del suo raggio d’azione diventano invulnerabili. Nel gioco sono presenti inoltre dei nemici d’elite, che tengono in mano una sorta di torre che ha lo stesso potere del beacon di energia, diventando così il nostro bersaglio principale nelle svariate battaglie. L’obiettivo iniziale dei giocatori sarà quello di distruggere queste fonti di energia ostili prima di poter sgominare la minaccia presente nel livello.

Per concludere, Gangs of Sherwood è un gioco action co-op multiplayer che porta qualcosa di nuovo nelle mani dei giocatori patiti del genere, con 4 personaggi iconici della storia classica di Robin Hood, ripresa dal libro e dai film, completamente personalizzabili, oggetti unici, segreti da scoprire ed ambientazioni da togliere il fiato. I giocatori che amano la vita da fuori legge adoreranno sicuramente questo titolo. Per rimanere aggiornati sulle prossime news riguardanti Gangs of Sherwood e di ulteriori titoli del momento, il nostro sito sarà qui per voi. Non vedete anche voi l’ora di rubare ai ricchi per dare ai poveri?