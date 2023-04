QuakeCon 2023 si terrà dal 10 al 13 agosto

id Software ha annunciato che il QuakeCon 2023 si svolgerà dal 10 al 13 agosto e si presenta come il primo BYOC dal 2019, con i tre anni precedenti solo digitali (a causa della pandemia di COVID-19). Durante l’evento, oltre a un LAN party, ci sarà anche una “programmazione completa” trasmessa in streaming su Twitch. Marty Stratton, responsabile di id Software, ha dichiarato:

Il QuakeCon è il nostro evento preferito durante l’anno e non vediamo l’ora di rivedere di persona la nostra incredibile community del QuakeCon, festeggiare i giochi e condividere tutto il fine settimana con migliaia di amici. Per il nostro primo anno, il QuakeCon 2023 si sta concentrando sul BYOC preferito dai fan e sui giocatori che hanno reso il QuakeCon il miglior raduno di gioco da oltre 25 anni.

Le registrazioni iniziano presto, con l’evento limitato a coloro che si sono registrati in anticipo. Non ci sarà l’Ingresso Generale o una sala espositiva, ma i fan possono aspettarsi eventi della community e la finale dei Quake World Championships con Quake Champions. Con l’attenzione sul BYOC, resta da vedere se compaiono titoli come Starfield di Bethesda. Sebbene ci sarà una vetrina dedicata a giugno, uscirà il 6 settembre per Xbox Series X/S e PC. Tuttavia, questa dovrebbe essere una buona notizia per i fan del QuakeCon che nel corso degli anni hanno mancato di incontrarsi di persona e suonare insieme a un enorme LAN party.

Il QuakeCon 2023 si svolgerà dal 10 al 13 agosto. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.