Dead Island 2: il prologo nel nuovo video gameplay

Dead Island 2 di Dambuster Studios uscirà la prossima settimana dopo uno sviluppo travagliato, ma sembra piuttosto impressionante. IGN di recente ha pubblicato i primi 11 minuti di gioco, mostrando il prologo e come il nostro Slayer arriva in una Los Angeles ormai distrutta.

La sequenza inizia dopo un incidente aereo dove vestiremo i panni di Ryan, uno dei sei Slayer selezionabili, che inizierà a fuggire dal relitto. La fuga sarà lenta ed il prologo fungerà da tutorial, spiegandoci come muovere i primi passi ad Hell-A. Una volta uscito dal relitto, Ryan incontra altri sopravvissuti che si prendono cura di alcuni dei feriti più gravi. Ovviamente, come vi aspettereste, non passa molto tempo prima che scopra il primo zombie del gioco e ne segue il completo caos, con una battaglia contro diversi zombie che si risvegliano dagli aerei precipitati.

Dal punto di vista tecnico le animazioni facciali sono incredibilmente realistiche come anche le texture in alta risoluzione, i modelli poligonali ad alta densità e gli effetti di fuoco e particellari creano scenari mozzafiato. Le sequenze di combattimento evidenziano FLESH, un sistema procedurale gore che reagisce dinamicamente ai colpi del giocatore. Ad esempio, uno dei feriti, che si trasforma in uno zombi, ha la testa cavata in un modo molto realistico. Quello mostrato nel gameplay è solo un’assaggio di quello che sarà presente nel gioco finale.

Dead Island 2 uscirà il 21 aprile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul titolo e nel frattempo vi lasciamo al gameplay in basso.