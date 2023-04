Redfall: storia e abilità di Jacob nel nuovo trailer

Redfall uscirà ormai tra meno di un mese e consentirà ai giocatori di giocare nei panni di uno dei quattro personaggi selezionabili, ognuno dei quali riceverà trailer dedicati in vista del lancio dello sparatutto open world. La scorsa settimana, lo sviluppatore Arkane ci ha mostrato Layla Ellison e le sue abilità telecinetiche. Il nuovo trailer pubblicato da IGN si concentra invece su Jacob Boywer, mostando la sua storia ed i suoi poteri e abilità.

Il trailer ci mostra la storia di Jacob, un militare mercenario, che è stato inviato per un lavoro nella città insulare di Redfall. Purtroppo, durante il lavoro lui e la sua squadra sono stati attaccati dai vampiri e la sua squadra è stata massacrata. Al suo risveglio si è ritrovato con un misterioso nuovo occhio e un corvo psichico che lo segue costantemente. Ma non solo, si ritrovato con dei poteri che gli permettono di diventare invisibile e di poter scalare vette altrimenti irraggiungibili, puntando molto sulla verticalizzazione del movimento e gunplay.

In termini di gameplay, in quanto ex agente segreto delle forze speciali, Jacob è specializzato nella furtività. Ha la capacità di rendersi temporaneamente invisibile per sgattaiolare oltre i nemici ed attivare trappole o cogliere di sorpresa i nemici. In questo modo riesce anche a scappare dai nemici se è stato individuato o durante una battaglia che ci ha messo alle strette. Il misterioso corvo che lo accompagna costantemente può rivelarsi utile anche in combattimento. Vi lasciamo al trailer che potete trovare in basso.

Redfall verrà pubblicato il 2 maggio per Xbox Series X/S, PC ed al day-one sul Game Pass.