Immortals of Aveum: nuove informazioni in arrivo il 13 aprile

Quando ha annunciato Immortals of Aveum ai The Game Awards a dicembre, lo sviluppatore Ascendant Studios lo ha descritto come uno sparatutto rivoluzionario per giocatore singolo dove si potranno utilizzare pistole magiche in un’ambientazione fantasy, anche se da allora ulteriori dettagli sul gioco sono stati pochi e rari. Una recente fuga di notizie ha affermato che il gioco verrà lanciato il 20 luglio, quindi c’è la possibilità che la data di lancio venga annunciata ufficialmente insieme alla rivelazione completa entro questa settimana.

Ascendant Studios ha confermato che Immortals of Aveum riceverà nuove informazioni ufficiali entro questa settimana, il 13 aprile. Promettendo “una campagna ricca di azione con un tocco di magia”, lo sviluppatore ha anche mostrato un’anteprima dell’imminente rivelazione, in cui il direttore del gioco e CEO Bret Robbins, che in precedenza è stato direttore creativo dell’originale Dead Space, Call of Duty : Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare e Call of Duty: WW2 – parla di come gli è venuta l’idea che avrebbe poi dato vita a Immortals of Aveum. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Nell’universo di Aveum, coloro che possono esercitare la magia, usano i sigilli per concentrare il potere al loro interno, rendendolo più efficace e letale in combattimento. I sigilli sono parte integrante dell’azione dello sparatutto magico momento per momento di Immortals e dell’esperienza viscerale e cinematografica della campagna.

Immortals of Aveum è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.