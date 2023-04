Genshin Impact: ecco il nuovo personaggio Kirara

La versione 3.6 di Genshin Impact sarà disponibile dal 12 aprile su tutte le piattaforme. La patch includerà la prima grande celebrazione dell’Akademiya e introdurrà i due personaggi Dendro Baizhu e Kaveh, oltre a una nuova area di oasi e terre desolate. Sono anche presenti un nuovo Boss settimanale ”Drago dell’Erba virente”, un nuovo boss nemico ”Battezzante maligno” e due Hilichurl reietti; sarà possibile sbloccare le nuove Story Quests di Nahida e Baizhu e l’Hangout di Layla.

Hoyoverse ha annunciato un nuovo personaggio, Kirara con Dendro Vision, che (si spera) sarà presente nella versione 3.7 di Genshin Impact. Il personaggio è originario di Inazuma ed è un corriere dellaKomaniya Express. Di seguito la descrizione:

Kirara

È un’adorabile piccola nekomata. Basta sussurrarle ‘farai tardi’ all’orecchio mentre dorme, e lei balzerà in piedi e inizierà a scattare più velocemente di quanto faccia il generale Gorou sul campo di battaglia.

Gatto sulla grondaia

Corriere di livello oro del Komaniya Express

Vision: Dendro

Costellazione: Arcella

Al momento, La versione 3.5 di Genshin Impact, intitolata “Respiro del Florvento”, è disponibile a partire dall’1 marzo. Questo aggiornamento celebra il Festival del Florvento e include una nuova Archon Quest sull’Abyss Order. Tra i nuovi personaggi troviamo il cinque stelle con Pyro Vision Dehya e il quattro stelle con Cryo Vision Mika.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

