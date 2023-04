The Elder Scrolls VI avrà il multiplayer? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Recentemente è stato trovato un annuncio di lavoro all’interno di Bethesda Game Studios per un Associate Level Designer. L’annuncio suggerisce che il dipendente lavorerebbe su The Elder Scrolls VI e che il gioco alla fine presenterebbe una sorta di modalità o piattaforma multiplayer.

Ciò ha immediatamente suscitato preoccupazioni per i fan, poiché Bethesda Game Studios ha già preso un franchise per giocatore singolo e lo ha reso multiplayer sviluppando Fallout 76, e sappiamo tutti come è andata a finire. Tuttavia, grazie a ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online è tutta un’altra cosa rispetto a Fallout 76 ed inoltre il franchise di TES ha già un posto nel mondo degli MMORPG. Va sottolineato che un annuncio di lavoro non conferma che il nuovo capitolo della saga abbia il multiplayer, ma allo stesso tempo non c’è nessuna smentita da parte di Bethesda. Nell’elenco di lavoro la società cerca una figura che abbia:

“Hai una forte familiarità con una varietà di giochi multiplayer open-world.”

Che di per sé non significa molto, ma abbinato alla prossima frase si crea un bel connubio:

“Hai esperienza con The Elder Scrolls Construction Set o GECK.”

Insieme, queste due frasi danno l’impressione che il nuovo capitolo possa avere il multiplayer. C’è una menzione al GECK, un kit di creazione più orientato a Fallout, ma le possibilità che questo annuncio sia correlato a Fallout 5 sono estremamente basse, dato che solo il nuovo TES è entrato da un anno in fase di pre-produzione. Potrebbe anche trattarsi di un riferimento a Fallout 76, ma non avrebbe senso citare il The Elder Scrolls Construction Set. In conclusione, chiunque ottenga il lavoro lavorerà duramente per creare contenuti di alta qualità open-world, che includeranno la creazione di trame, missioni e la progettazione della mappa di gioco.

Ovviamente prendete il tutto con le pinze dato che non sappiamo con certezza se questo rumor sia vero o meno. Nel frattempo, sappiamo che The Elder Scrolls VI è il prossimo titolo di Bethesda Game Studios dopo Starfield.