Tekken 8 includerà il cross play, conferma il director Katsuhiro Harada

In questi ultimi tempi per il picchiaduro Tekken 8, lo sviluppatore Bandai Namco ha rilasciato diversi video di gameplay. Il gioco presenterà il crossplay, secondo il director Katsuhiro Harada. Il director, ha lavorato al franchise per quasi 30 anni e ha risposto a un fan su Twitter che gli chiedeva se il gioco avrà il crossplay tra piattaforme. Harada ha anche affermato di aver provato a far funzionare il crossplay durante l’ era Xbox One e PS4. Di seguito la dichiarazione:

Gioco incrociato? Certo che lo farò. A proposito, quando sono state rilasciate le console della generazione precedente, avevo già proposto il crossplay tra le due piattaforme. Tuttavia, a quel tempo, erano in disaccordo tra loro sui loro interessi reciproci (e sulla questione della sicurezza P2P) e hanno ripetutamente rifiutato. Ricordi quando hanno annunciato di essere aperti al crossplay qualche anno fa? Ma in realtà, all’epoca non supportavano attivamente terze parti e gli ostacoli erano piuttosto alti. Restano ancora alcuni problemi, ma sarà possibile.

Tekken 8 è stato annunciato ufficialmente nel settembre 2022 durante un live streaming PlayStation State of Play. Sebbene una data di rilascio non sia stata confermata, il gioco è previsto per il rilascio su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Bandai Namco ha recentemente trasmesso in streaming una ripartizione di 36 minuti delle meccaniche di gioco del sequel di combattimento, inclusi il sistema di riscaldamento, il sistema di rabbia e l’indicatore di recupero. L’azienda prevede di tenere closed alpha test per Tekken 8 in più località in tutto il mondo per raccogliere feedback sui nuovi sistemi.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Crossplay? Of course I will. BTW When the previous generation consoles were released, I had already proposed crossplay between the two platformers. However, at that time, they were at odds with each other over their mutual interests (and P2P security issue) & repeatedly refused. https://t.co/I8b38YfePh

Remember when they announced they were open to crossplay a few years ago? But in reality, they didn't actively support third parties at the time, and the hurdles were actually quite high.

There are still some problems left, but it will be possible. https://t.co/8riL6p2lbf

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 9, 2023