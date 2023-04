Super Mario Bros: la storia, dai videogiochi al grande schermo

Quello di Super Mario Bros. è uno dei franchise di videogiochi più famosi e amati di tutti i tempi. Creato da Shigeru Miyamoto per Nintendo, il personaggio di Mario ha debuttato per la prima volta nel gioco arcade Donkey Kong nel 1981. Da allora, il personaggio è diventato un’icona della cultura popolare, protagonista di numerosi giochi, cartoni animati, film e molto altro ancora.

Le origini del simpatico idraulico italoamericano

La storia di Super Mario Bros. inizia con il suo creatore, Shigeru Miyamoto – tra i game designer più noti e influenti di sempre – il quale iniziò a lavorare per Nintendo negli anni ’80. Miyamoto voleva creare un gioco arcade che avesse come protagonista un personaggio carismatico e coinvolgente, che potesse attirare l’attenzione dei giocatori.

Nel videogioco Donkey Kong, primo titolo in cui compare come personaggio giocabile protagonista ma, al contempo, cedendo lo scettro del titolo al “villain”, Mario era chiamato Jumpman (“colui che salta”), nome che avrebbe ispirato successivamente l’omonimo platform per Atari a 8 bit e Commodore 64.

Pensate però che inizialmente il nostro protagonista non poteva nemmeno balzare! Solo in seguito venne in mente a Shigeru Miyamoto di aggiungere questa meccanica, per i tempi molto innovativa e per la prima volta utilizzata in un videogioco, come spiegò lui stesso:

Abbiamo deciso di usare il pulsante per consentire al giocatore di saltare e, una volta realizzato il prototipo, abbiamo visto che funzionava veramente bene. A mio avviso, se non avessimo fatto saltare Mario, sarebbe venuto fuori un gioco di una difficoltà inimmaginabile […] Arrivai a pensare che lo stile jumping era un’idea originale e che dovesse essere brevettata!

In veste di carpentiere (e non da idraulico come lo vuole l’immaginario successivo) , il nostro eroe baffuto non possedeva ancora le caratteristiche a noi ormai note. Infatti le grafiche del passato non permettevano una grande caratterizzazione dei nostri eroi preferiti ma ci si doveva accontentare di piccoli pixel che comunque concedevano ai videogiocatori la possibilità di volare con la fantasia.

La descrizione del nostro idraulico baffuto è ormai nota a tutti: una maglia rossa, una salopette blu, un paio di guanti bianchi, un cappello, anch’esso di colore rosso, con la lettera M… e due grossi baffi.

Piccola curiosità: in Giappone il personaggio era conosciuto anche come “Mr. Video”, ma durante la localizzazione statunitense di Donkey Kong il fondatore della Nintendo of America, Minoru Arakawa, decise di chiamarlo Mario per la somiglianza (e ovviamente come ringraziamento simbolico) a Mario Segale, proprietario del primo stabilimento Nintendo a Seattle, negli Stati Uniti d’America, in cui negli anni ottanta si trovava la sede.

Il primo gioco di Mario, Donkey Kong, fu quindi un grande successo, vendendo oltre 130.000 unità solo negli Stati Uniti nel 1981. Successivamente, Miyamoto ha sviluppato numerosi altri giochi, tra cui Mario Bros., un gioco platform che è stato pubblicato nel 1983. Il gioco ha introdotto per la prima volta il fratello di Mario, Luigi, che avrebbe poi fatto la sua comparsa in numerosi altri giochi.

Il successo di Mario Bros. ha portato alla creazione di Super Mario Bros., gioco sempre di stampo platform che ha cambiato per sempre il mondo dei videogiochi. Pubblicato nel 1985 per la console Nintendo Entertainment System, conosciuta più comunemente come NES (e Famicom in Giappone), Super Mario Bros. è stato un successo immediato, vendendo oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.

Il gioco seguiva le avventure di Mario e Luigi nel Regno dei Funghi, facendo per la prima volta conoscere al mondo intero i famosi tubi verdi e le tartarughe chiamate Koopa Troopa. Unico obiettivo? Salvare la principessa Peach dal malvagio Bowser, il malvagio Re delle testuggini. Il titolo ha introdotto numerose meccaniche di gioco innovative, tra cui il concetto di mondi a scorrimento laterale, il salto in alto e la possibilità di raccogliere power-up per ottenere abilità speciali.

I vari spin-off

Il successo di Super Mario Bros. ha portato alla creazione di altri sequel. Uno dei più famosi è stato Super Mario Bros. 2, un gioco sempre “a piattaforme” che è stato pubblicato nel 1988. Il gioco aveva una trama completamente diversa rispetto al suo predecessore, ma manteneva le meccaniche di gioco innovative.

Super Mario Bros. 3 invece, pubblicato nel 1988, è stato un altro grande successo. Il gioco ha introdotto numerose nuove meccaniche di gioco, tra cui il volo con la Super Leaf e l’uso di power-up per trasformarsi in altri personaggi.

Il grande riscontro positivo della trilogia di Super Mario Bros ha portato alla creazione di numerose serie di spin-off, tra cui la serie di Mario Kart, la serie Mario Party, la serie Mario Sports, Mario Galaxy e Mario + Rabbids. Mario Kart, che ha debuttato nel 1992, è stato uno dei primi giochi di corse a usare personaggi già famosi da altri giochi come piloti.

La serie Mario Party, invece, ha debuttato nel 1998 ed è stata uno dei primi giochi a offrire una modalità multiplayer su console, consentendo a quattro giocatori di giocare insieme sullo stesso schermo. La serie Mario Sports ha introdotto giochi come Mario Tennis, Mario Golf e Mario Strikers, in cui i personaggi di Mario e i suoi amici competono in varie competizioni di tipo sportivo.

I Super personaggi di Mario Bros.

Super Mario Bros. ha introdotto numerosi personaggi indimenticabili che sono diventati parte integrante della cultura popolare. Oltre a Mario e Luigi, il gioco ha introdotto personaggi come la Principessa Peach, il malvagio Bowser, Toad, Yoshi e tanti altri.

La Principessa Peach, in particolare, è stata un personaggio chiave nella trama di molti giochi di Mario. Spesso viene rapita da Bowser, costringendo Mario a intraprendere un’avventura per salvarla, ma al contempo è un personaggio femminile forte ed emancipato e non solo una donzella da salvare.

Yoshi, per esempio, un dinosauro che Mario può cavalcare, è stato introdotto in Super Mario World, pubblicato nel 1990 per la console Super Nintendo Entertainment System (SNES). Yoshi è diventato un personaggio popolare e ha fatto la sua comparsa in numerosi giochi successivi.

La prima ed ultima serie animata

Nel 1989 è stata trasmessa la prima serie animata di Super Mario Bros.: la serie ha seguito le avventure di Mario e Luigi nel Regno dei Funghi, dove combattono Bowser e i suoi scagnozzi per salvare la Principessa Peach.

Negli episodi della serie convivono due parti distinte negli stessi: una in live action e una in animazione. I segmenti dal vivo che occupano i primi e gli ultimi minuti dell’episodio, con in mezzo l’episodio animato. I segmenti live action sono ambientati a Brooklyn, nell’appartamento dei fratelli idraulici italo-americani Mario e Luigi, coinvolti in diverse disavventure con i loro clienti. La serie fu un relativo successo. Fu trasmessa fino al 1991, per un totale di 52 episodi.

Il primo film di Super Mario Bros: flop totale?

Nel 1993 è stato prodotto un film live-action di Super Mario Bros.. Il film ha visto Bob Hoskins e John Leguizamo nei ruoli di Mario e Luigi, rispettivamente. Il film si svolgeva in un mondo alternativo, diverso dal Regno dei Funghi dei giochi, e vedeva i fratelli Mario combattere contro Bowser per salvare la Principessa Daisy.

In una scena viene esplicitano il nome completo di Mario, che corrisponderebbe a “Mario Mario“; il fratello si chiamerebbe quindi “Luigi Mario“. Nonostante l’iconica serie venga anche denominata Mario Bros, quindi i “Fratelli Mario”, secondo Bill White della Nintendo of America i due fratelli non possiedono un cognome vero e proprio. Questa tesi è stata poi in seguito supportata dallo stesso Miyamoto nel corso di un’intervista.

Il film è stato un fallimento al botteghino e ha ricevuto recensioni negative dalla critica e dai fan di Mario. Tuttavia, la pellicola ha acquisito un seguito di culto nel corso degli anni, grazie alla sua bizzarra trama e alle performance eccentriche dei suoi attori.

Il nuovo film di Mario: un successo meritato?

Ora disponibile in tutte le sale, invece, un nuovo lungometraggio dedicato a Super Mario, intitolato “Super Mario Bros: Il film“. La pellicola animata vanta un cast stellare di doppiatori, tra cui Chris Pratt nel ruolo di Mario, Charlie Day nei panni di Luigi, Anya Taylor-Joy come Principessa Peach e Jack Black che incarna Bowser.

Il regista del film è Aaron Horvath, che ha lavorato alla serie animata Teen Titans Go! e alla serie animata di Harley Quinn. Il film e stato prodotto da Illumination Entertainment, la casa di produzione responsabile della serie di film di successo come “Cattivissimo me” e “Minions”.

I fratelli italoamericani Mario e Luigi hanno da poco avviato un’attività di idraulica a Brooklyn, ma durante un loro intervento in cui cercano di salvare il quartiere da una grossa falla, vengono risucchiati in un portale dimensionale: Mario atterra nel Regno dei Funghi, governato dalla Principessa Peach, mentre Luigi atterra nelle Terre Oscure, governate dal malvagio re Bowser. Il super cattivo cerca di sposare Peach e minaccia di distruggere il Regno dei Funghi, usando la Super Stella se essa dovesse rifiutare. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione della pellicola!

Nonostante le recensioni miste da parte della critica, il film è stato accolto molto positivamente dal pubblico e ha incassato attualmente 375 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il miglior debutto di sempre per un film d’animazione e per un film basato su un videogioco.

Super Mario Bros. è senza dubbio una delle serie di giochi più iconiche e amate di tutti i tempi. Dalla sua prima apparizione nel 1985, ha continuato ad evolversi ed espandersi, dando vita a numerosi spin-off, personaggi indimenticabili, una serie animata e due film. La serie ha anche avuto un enorme impatto sulla cultura popolare, con molti elementi di Super Mario Bros che sono diventati parte integrante della cultura pop, come i famosi “power-up” come il fungo e la stella, o le celebri melodie delle varie tracce sonore. Con l’uscita del nuovo film animato del 2023, la serie sembra pronta a continuare a crescere e ad evolversi, portando i fan di vecchia e nuova generazione in nuove e avvincenti avventure nel Regno dei Funghi.

Nonostante sia passato oltre un trentennio dal suo debutto, Super Mario Bros. continua a incantare e divertire giocatori di tutte le età e di tutto il mondo, dimostrando di essere un vero classico intramontabile dei videogiochi.