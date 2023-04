God of War Ragnarok: disponibile la patch 04.01, corregge i bug del New Game Plus

God of War Ragnarok di Santa Monica Studio ha recentemente ricevuto un massiccio aggiornamento, aggiungendo il New Game Plus. I giocatori possono iniziare una nuova partita per versioni più potenti dell’armatura di livello 9 esistente, nuovi incantesimi e persino combattimenti nell’arena estesi a Niflheim. Nessun aggiornamento di questo tipo è privo di bug ed è disponibile una nuova patch per correggerne alcuni. Il gioco ha venduto 11 milioni di unità a febbraio 2023.

Con la nuova versioneè stato risolto un problema che impediva il potenziamento della Darkdale Waist Guard o della Risen Snow Armor oltre il livello 9 in New Game Plus. Sono state corrette anche alcune missioni come Essence of Hel e Sovereign Coals che non garantivano risorse per le missioni. I giocatori che completano queste missioni le riceveranno retroattivamente. Sono stati corretti anche vari arresti anomali che potevano verificarsi durante il caricamento dei file di salvataggio o semplicemente durante la navigazione nell’interfaccia utente. Trovate le note complete della nuova patch qui. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Kratos e Atreus intraprendono un mitico viaggio alla ricerca di risposte e alleati prima che sopraggiunga il Ragnarök. Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarok si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎

God of War Ragnarok è disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.