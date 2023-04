Sea of Stars si mostra in un nuovo gameplay

Sea of Stars di Sabotage Studio è l’imminente gioco di ruolo a 16 bit ispirato ai JRPG dai creatori di The Messenger. Il titolo ha ricevuto un nuovo video gameplay per grazie a Game Informer e mette in mostra due luoghi, il primo all’interno di una montagna dove risiedono Malkomud e una salamandra gigante di nome Rockie. Il secondo luogo è nei boschi maledetti con nemici opportunamente inquietanti.

Il combattimento è il focus principale di questo lungo video gameplay. Come in Super Mario RPG, i giocatori possono bloccare a tempo i colpi degli avversari così da ridurre al minimo i danni ricevuti. Questo si estende agli attacchi, come deviare un boomerang per colpire un nemico più volte o tenere premuto un pulsante per caricare un attacco. Altre meccaniche includono la raccolta di sfere di energia per potenziare gli attacchi, per eseguire combo e nell’uso di determinati incantesimi e attacchi per impedire a un nemico di utilizzare le sue migliori tecniche. Ogni personaggio ha anche diverse abilità da poter utilizzare durante il gioco: ad esempio Moonerang che ci permette di colpire più volte un nemico grazie ad un boomerang oppure Sunball che scaglia un imponente palla di fuoco al nemico.

Sea of Stars uscirà il 29 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. Inoltre, è disponibile una demo gratuita per Switch tramite l’eShop. Continua a seguirci per ulteriori novità sul titolo!